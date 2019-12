Wi-Fi 6 : la barre des 700 Mbps/s a été franchie

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

La Wireless Broadband Alliance (WBA) a mis à l’essai le standard Wi-Fi 6, réalisé dans l’usine de l’usine Mettis Aerospace, dans les West Midlands du Royaume-Uni.

Il intervient après que la Wi-Fi Alliance, en septembre, ait rendu le programme de certification Wi-Fi 6 disponible pour les fabricants d’équipement et les fabricants.

Cette annonce est importante, car la nouvelle spécification Wi-Fi augmente la bande passante et permet des connexions sans fil plus stables dans les années à venir.

«Cet essai était le premier du genre au monde et constituait une partie importante du programme de test et de développement Wi-Fi 6 de la WBA », a annoncé l’organisation.

Wi-Fi 6 : connexions stables

Les tests comprenaient des applications de streaming vidéo 4K, de transferts de fichiers à grande échelle, de messagerie et de communications voix / vidéo, ainsi que la première étape du test du capteur IoT et de la réalité mixte.

Les tests précédents e fonctionnaient pas dans l’environnement industriel difficile de Mettis Aerospace.

“The #WiFi6 infrastructure installed…has exceeded our expectations in terms of performance, reliable connectivity and consistent coverage across the target area,” said Dave Green, @MettisAerospace. Read about the successful trials here – https://t.co/6pIuNGLmDy pic.twitter.com/TEayAnFV9h — Wireless Broadband Alliance (WBA) (@WBAlliance) December 5, 2019

L’essai a atteint 700 Mbit / s en utilisant des canaux à 80 MHz et les applications à faible temps de latence (appels vidéo et diffusion en continu de vidéos, ont donné de bons résultats avec des résultats inférieurs à 6 ms).

«Ces résultats ont prouvé que l’infrastructure Wi-Fi 6 pouvait bien fonctionner en présence d’interférences et de bruit dans un environnement d’usine complexe et difficile, tout en fournissant des services de haute qualité pour surveiller et optimiser les performances des machines, minimiser les temps d’immobilisation et améliorer les communications dans l’usine. étage », a déclaré la WBA.

« L’achèvement de cette phase initiale marque une étape importante dans l’adoption du Wi-Fi 6″, a déclaré le directeur général de WBA, Tiago Rodrigues. «Les installations de Mettis constituent un environnement particulièrement difficile pour les communications sans fil avec chaudières, presses et chaleur, beaucoup de machinerie lourde en mouvement et la présence de poussières et de particules dans l’air.»

