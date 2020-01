Wi-Fi 6E : porte ouverte sur les 6 GHz

Bientôt des fréquences supplémentaires pour le Wi-Fi ?

En Europe comme aux États-Unis, on a amorcé des démarches sur la bande des 6 GHz.

Du côté de la Wi-Fi Alliance, une norme est en gestation : le Wi-Fi 6E.

Seront ainsi estampillés les appareils qui répondront à la norme Wi-Fi 6 tout en fonctionnant à 6 GHz.

Jusqu’à présent, le Wi-Fi s’est développé à 2,4 GHz et 5 GHz.

La première de ces bandes favorise la portée du signal. En Europe, elle est exploitée sur 13 canaux, entre 2 400 et 2 483,5 MHz.

La deuxième favorise les débits. Un décision du Comité des communications électroniques (ECC) en limite l’usage aux bandes de 5 150 à 5 350 MHz et de 5 470 à 5 875 MHz. Le principe de la sélection dynamique de fréquence doit par ailleurs être appliquée à partir de 5 250 MHz. Le signal bascule sur un autre canal si celui-ci est occupé par un usage prioritaire.

Les travaux que l’Europe mène à 6 GHz portent sur un spectre de 500 MHz (5,925 à 6,425 GHz), avec des canaux de 20 à 160 MHz.

L’ECC en fait une synthèse dans un rapport de mai 2019 – dont est extrait le schéma ci-dessous.

Le rapport en question évalue la capacité du Wi-Fi à cohabiter avec des usages tels que la radioastronomie, les systèmes de transport intelligents ou les systèmes de contrôle ferroviaire (opérationnels en France entre 5 915 et 5 935 MHz).

Aux États-Unis, la Federal Communications Commission a voté, en octobre 2018, la libération de la bande à 6 GHz.

Jusqu’à 1 200 MHz de spectre pourraient être concernés (5,925 à 7,125 GHz). Sans restrictions pour les usages domestiques, en s’assurant toutefois que les équipements ne soient pas utilisables sur batterie, avec des antennes amovibles ou encore avec des protections étanches.

Photo d’illustration (parvis du Centre Pompidou) © malex.org – CC BY-SA 2.0

