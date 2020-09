Windows 10 s’ouvre aux disques Linux via WSL 2

Faux départ pour la build 20211 de Windows 10. Microsoft avait amorcé sa diffusion le 10 septembre… et l’a suspendue le lendemain en raison d’un bug.

Les plus rapides auront pu expérimenter la possibilité de monter des disques Linux par l’intermédiaire de WSL 2.

La commande wmic diskdrive list brief permet de lister les disques disponibles (affichage sous les colonnes « DeviceID »).

Pour attacher un disque (on ne peut pas attacher une seule partition), on utilisera la commande wsl –mount –bare.

Le listage des partitions se fait avec lslbk ; blkid permet d’identifier le système de fichiers.

Pour le montage de partitions (uniquement sur les disques MBR ou GPT), on ajoute à la commande wsl –mount le paramètre –partition. Si le système de fichiers n’est pas ext4, il faut le spécifier avec –type.

Le paramètre -o permet d’exploiter les options de montage spécifiques au système de fichiers.

L’accès aux volumes est possible dans la console WSL 2 (valeur par défaut : /mnt/val) et dans l’explorateur (\wsl$).

Pour démonter une partition, on utilisera wsl –unmount.

Microsoft n’assure pas, pour le moment, la prise en charge des disques flash USB. Ni des systèmes de fichiers non supportés en mode natif dans le noyau Linux.

Pour ce qui est de la build 20211, on aura noté, entre autres :

