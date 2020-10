Windows 10 : l’émulation x64 arrive sur Arm

Il n’y aura bientôt plus besoin de recompiler ou de virtualiser les applications x64 pour les faire tourner sur Arm.

Les membres du programme Windows Insider pourront le constater à partir du mois de novembre. Microsoft adaptera en l’occurrence la couche d’émulation WOW64*, déjà mise à contribution pour le fonctionnement des applications x86 (32 bits).

En ligne de mire, les logiciels disponibles uniquement en version 64 bits. La Creative Suite d’Adobe en fait partie.

En parallèle, Microsoft annonce, à destination des systèmes Arm :

* Un indice dans ce sens avait émergé au printemps sur GitHub.

Illustration © Microsoft

