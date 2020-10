Windows 10 : Microsoft vise un OS plus personnalisé

« Personnalisez votre appareil ». C’est le nom d’une fonctionnalité expérimentale qui vient de faire son entrée dans Windows 10.

Microsoft l’a activée pour certains membres du programme Windows Insider, avec la dernière build (20231) publiée sur le canal Dev. Elle consiste en un écran qui apparaît lors de l’installation du système.

Cet écran donne donne à l’utilisateur la possibilité de préciser l’usage qu’il aura de la machine. Il a pour cela six options à sa disposition : jeu, famille, création, éducation, divertissement et entreprise.

En fonction des réponses éventuellement apportées, l’assistant de paramétrage suggérera différents outils et services.

En l’état, il n’y aura pas d’autres conséquences sur le système. Microsoft affirme toutefois explorer « des pistes d’amélioration ».

Parmi les autres nouveautés de la build 20231, on aura relevé la possibilité, pour les entreprises, de configurer les applications par défaut au niveau des utilisateurs et des appareils

La démarche implique la création d’un fichier XML à partir d’un système configuré, l’ajout de deux paramètres et l’ajustement de la stratégie de groupe. Seule une partie des Insiders peut y accéder pour le moment.

Au contraire, tous les Insiders peuvent désormais tester l’intégration de Meet Now dans la barre des tâches. Cette fonctionnalité était opérationnelle depuis quelques semaines à périmètre restreint. Elle permet de créer un espace collaboratif et d’y inviter d’autres utilisateurs de Windows 10 en leur envoyant un lien.

Parmi les correctifs que comporte la build 20231, l’un élimine les déconnexions intempestives de l’interface Ethernet virtuelle dans WSL. Un autre évite les changements inopinés de l’ordre des applications dans le menu Alt-Tab.

Illustrations © Microsoft

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.