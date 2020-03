Windows 10 : Microsoft veut réduire les contrariétés liées aux pilotes

Sur Windows 10, on ne parlera bientôt plus de pilotes « optionnels », mais « manuels ».

La prochaine version majeure de l’OS (20H1, attendue pour avril) introduira cette terminologie. Et avec elle, une nouvelle expérience utilisateur.

Les mises à jour non indispensables auront leur section dédiée dans Windows Update.

Une sous-section regroupera les pilotes (actuellement installables à partir du gestionnaire de périphériques).

Tous leurs développeurs ont, depuis quelques semaines, la possibilité d’y attribuer l’étiquette « manuel » ou « automatique ».

Cette dernière s’applique par défaut

Les pilotes concernés peuvent être mis à disposition des Insiders (phase « flight »). Puis exploiter le mécanisme de déploiement progressif (« gradual rollout ») de Microsoft. C’est-à-dire la publication auprès d’un échantillon restreint de machines. Celles-ci sont sélectionnées automatiquement car représentatives des configurations dans lesquelles le pilote sera installé.

La livraison d’un pilote en déploiement progressif peut prendre jusqu’à 8 jours.

L’expérimentation est réalisable sur les systèmes équipés au minimum de Windows 10 1709. Elle peut durer jusqu’à 30 jours.

