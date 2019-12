Windows 10 Mobile : Microsoft l’enterrera en même temps que Windows 7

Combien de nouveaux pensionnaires le cimetière Microsoft accueillera-t-il le 14 janvier 2020 ?

La liste semblait arrêtée, avec Windows 7, Windows Server 2008/R2 et Exchange Server 2010.

Elle vient de s’allonger avec Windows 10 Mobile.

Ce dernier était censé avoir atteint sa fin de vie le 10 décembre 2019. Microsoft l’avait précisé sur le bulletin récapitulatif de ce qui devait constituer l’ultime mise à jour cumulative.

La date désormais mentionnée sur ce même bulletin est celle du 14 janvier 2020*. Elle vaut pour la dernière version majeure de Windows 10 Mobile (1709, publiée en octobre 2017)*.

Une douzaine d’appareils peuvent en bénéficier, dont quatre Lumia (550, 650, 950, 950 XL) et le smartphone Elite X3, que HP présentait, à son lancement en 2016, comme un PC.

Les résultats que délivre le moteur de recherche du cycle de vie des produits Microsoft indiquent toujours le 10 décembre 2019 à l’heure où nous écrivons ces lignes.

Même constat dans la FAQ que Microsoft avait mise en ligne en début d’année, à l’heure d’officialiser la mort de Windows 10 Mobile.

L’éditeur avait publié, à cette occasion, un miniguide pour accompagner la transition vers Android et iOS.

* Windows 10 Mobile aura vécu un peu moins de trois ans (disponibilité générale : 17 mars 2016). Windows 7, plus de dix ans (lancement commercial le 22 octobre 2009).

