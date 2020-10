Windows 10 : que retenir de l’October 2020 Update ?

Windows 10 20H2 (October 2020 Update) vient de faire son entrée. Quoi de neuf côté utilisateurs et IT ?

Il y a du nouveau sur le canal semi-annuel de Windows 10. La version 20H2 (« October 2020 Update ») vient d’y faire son entrée*.

Conformément à la politique de cycle de vie de Microsoft, les éditions Entreprise et Éducation bénéficieront de 30 mois de support (18 mois pour les autres).

La mise à niveau sera plus rapide sur les machines dotées de la dernière version majeure de l’OS (« May 2020 Update ») et sur lesquelles la mise à jour de septembre a été installée.

Cette mise à jour contient en effet toutes les nouvelles fonctionnalités de Windows 10 20H2. De manière générale, leur activation se fera automatiquement.

Pour les utilisateurs finaux, on aura relevé, entre autres :

Un menu Démarrer « modernisé ». Avec notamment la disparition des couleurs de fond des logos dans la liste d’applications et un arrière-plan uniforme (et partiellement transparent) pour toutes les vignettes

La possibilité de configurer la commande Alt-Tab pour qu’elle bascule entre les onglets dans Edge

Dans les notifications toast, des icônes indiquant l’application émettrice

La poursuite de la convergence entre Panneau de configuration et Paramètres (davantage d’informations intégrées dans le premier basculent dans le second)

Par défaut, le basculement automatique en mode tablette quand on détache le clavier

Windows 10 20H2 : Autopilot grand bénéficiaire

Pour l’IT, on notera plusieurs améliorations apportées à l’outil Autopilot. En l’occurrence, l’ouverture à HoloLens 2, la jonction avec les stratégies de cogestion ou encore le suivi du statut des déploiements dans le centre d’administration Endpoint Manager.

Cette dernière fonctionnalité est en préversion. Idem pour l’intégration, dans Office, de la technologie Defender Application Guard. Celle-ci isole les documents Word, Excel et PowerPoint dans des environnements sécurisés. Elle fonctionne sur Windows 10 Entreprise, pour les abonnés Microsoft 365 E5.

Toujours sur le volet sécurité, Windows 10 20H2 introduit davantage d’options de protection des données d’authentification biométrique. Il améliore aussi la sûreté des vérifications de mises à jour sur les appareils gérés avec WSUS. Et ajoute des stratégies pour la sandbox système.

* Windows Server 20H2 est disponible en parallèle. Quant à Windows 10 Entreprise, il arrive sur Surface Hub 2.

Photo d’illustration © morrisonbrett via VisualHunt.com / CC BY