Microsoft: Windows 10 S redéployé sous forme de mode Windows 10 ?

En mai 2017, Microsoft a dévoilé Windows 10 S en même temps que le Surface Laptop évoluant sous cette édition spéciale de son OS.

Il s’agissait alors clairement d’une mouture distincte de Windows 10 limitée aux applications du Windows Store.

Une bonne manière de pousser à l’utilisation de la marketplace officielle de Microsoft.

Même si Microsoft avance d’autres raisons : un démarrage plus rapide, une plus grande vélocité à l’usage, une autonomie plus conséquente et un gage de sécurité.

Selon le site média Thurrott dédié à l’univers de Windows, la firme de Redmond aurait choisi de changer de stratégie pour Windows 10 S en en faisant un mode de Windows 10 et non plus une version distincte.

La bascule pourrait être opérée à l’occasion d’une prochaine version réactualisée de Windows 10 (Redstone 4).

Un changement de paradigme à relier avec des statistiques d’usage relayées par Thurrott.

60 % des utilisateurs de terminaux d’entrée de gamme (le Surface Laptop signé Microsoft est exclu) resteraient sur Windows 10 S.

En revanche, 60 % de ceux qui choisissent de passer à une mouture « classique » de Windows 10 le font dans les 24 heures qui suivent l’achat de l’ordinateur. De plus, s’ils ne le font pas dans les sept premiers jours, 83 % restent sur Windows 10 S.

Ces données sont intéressantes car elles démontrent qu’une majorité d’utilisateurs semblent satisfaits de Windows 10 S.

Ce mode S serait prochainement disponible pour les moutures Home, Education, Enterprise et Pro de Windows 10. Pour les versions Home et Education, il serait possible de sortir du mode « S » gratuitement. Tandis que le mode Pro serait facturé 49 dollars.

La nouvelle stratégie de Microsoft pourrait donc être de pousser ses partenaires OEM à livrer les ordinateurs avec le mode S activé par défaut.

Ainsi, de version marginale de son système d’exploitation, Windows 10 S deviendrait un élément central de la stratégie du groupe.

Microsoft et ses partenaires devront toutefois bien veiller à expliquer clairement les choses pour éviter toute confusion chez les consommateurs.

De plus, si les 49 dollars réclamés par Microsoft pour la sortie du mode S avec la déclinaison Windows 10 Pro se confirment, cela pourrait irriter de nombreux utilisateurs.

Les partenaires OEM devront y réfléchir à deux fois avant de livrer des machines évoluant sous Windows 10 Pro S activé par défaut.