Windows 10 et les smartphones : Microsoft avance surtout avec Samsung

Les liens se resserrent entre Windows 10 et les smartphones Samsung.

Preuve en est de la dernière version expérimentale du système d’exploitation (build 19608), publiée ce 15 avril sur l’anneau de déploiement rapide.

Les principales nouveautés se trouvent dans l’application Votre téléphone.

Intégrée à Windows 10 depuis la mise à jour d’octobre 2018, elle permet de se connecter aux téléphones dotés d’Android en version 7.0 ou ultérieure. Et de gérer essentiellement :

les textos ;

les photos ;

les notifications ;

les appels.

Certaines fonctionnalités sont pour le moment exclusives à Samsung. Par exemple « Écran du téléphone », compatible avec une trentaine de modèles. Elle utilise la connexion Wi-Fi pour permettre, sur le PC, la recopie et le pilotage de l’écran du téléphone.

Il en va de même pour le presse-papiers partagé (copier-coller, entre PC et smartphone, de texte et d’images).

Avec la build 19608, la liste des modèles compatibles s’allonge, pour inclure les Galaxy S10, S10+, S10e, Fold et Note 10. Ils rejoignent les S20, S20+, S20 Ultra et Z Flip, pris en charge depuis le mois dernier et la sortie de la build 19582 (qui leur avait aussi apporté le RCS et la capacité à éteindre l’écran lors de la recopie).

Transfert de fichiers : on y va doucement

Toujours sur le volet échange de contenus, tous ces modèles ont désormais accès au transfert de fichiers par glisser-déplacer, y compris sur une connexion sans fil.

Le service présente encore des limites. En particulier :

Pas de prise en charge des dossiers.

Nécessité – sauf sur la famille S20 et le Z Flip – d’une mise à jour de l’application Mes Fichiers. Samsung entend la mettre à disposition d’ici à la fin du mois.

Minimiser l’application Votre téléphone annule les transferts éventuellement en cours.

Une opération à la fois, avec un maximum de 100 fichiers.

Indépendamment du smartphone, l’interface visuelle du composeur de messages évolue, dans la lignée d’autres changements dont :

La possibilité d’adapter l’arrière-plan au fond d’écran du téléphone ;

Une typographie plus lisible pour les en-têtes ;

Une réactivité améliorée face aux redimensionnements de la fenêtre.

Illustration principale © Samsung