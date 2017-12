Windows 10 : intégration de Timeline en cours

Timeline devait être livrée avec la mise à jour Windows 10 Fall Creators.

La fonctionnalité doit permettre de trouver et de reprendre ses activités récentes lorsqu’on passe d’un PC sous Windows 10 à un terminal mobile (Android ou iOS). Elle arrive finalement avec la nouvelle mouture de Windows 10 (build 17063) pour les testeurs du Fast Ring.

Timeline est une extension de la vue des tâches actuelle de Windows 10. Cette fonctionnalité montrera aux utilisateurs les activités qu’ils ont effectuées dans le passé et leur fournira des cartes qui leur permettront de se reprendre plus rapidement et plus facilement les applications sur les ordinateurs sous Windows 10 et les terminaux mobiles sous iOS et Android.

Elle se présente ainsi comme une vue des tâches avec en toile de fond un partage des données via les services cloud de Microsoft. Elle est d’ailleurs accessible depuis la zone habituelle de vue des tâches de Windows 10.

Timeline est assez similaire, dans son principe, à la fonctionnalité des onglets récents de Chrome, avec laquelle vous pouvez reprendre les ensembles d’onglets que vous visualisiez sur un autre appareil.

Le principe est de proposer un aperçu de toutes les activités récentes, qu’il s’agisse d’un document sur lequel vous travailliez dans Word ou bien d’un site Web visualisé depuis le navigateur Edge. C’est un moyen rapide de passer d’une machine à une autre, à l’instar de la fonction de continuité d’Apple entre iOS et macOS.

Pour l’étendre à un maximum d’applications, Microsoft demande aux développeurs de mettre à jour leurs applications pour prendre en charge la fonctionnalité.

Actuellement, les développeurs peuvent voir et reprendre les activités de navigation Web dans Edge, d’Office (Word, Excel, PowerPoint et OneNote) et des versions UWP de Maps, News, Money, Sports et Weather. Une page de paramètres d’historique des activités permet aux utilisateurs de contrôler les comptes qui apparaissent dans Timeline (comptes personnels, pro, éducation….).

La technologie d’assistance vocale Cortana est également à l’honneur dans cette nouvelle build avec un nouveau design, dont une nouvelle page d’accueil pour l’organisateur.

Il est possible de gérer les listes et les rappels depuis cette interface et d’accéder à toutes les compétences disponibles dans Cortana.

Celle-ci a même une vue à onglets pour mieux séparer le contenu et vous pouvez maintenant utiliser l’assistant vocal pour contrôler la lecture de la musique via Spotify.

Parallèlement à Timeline, Microsoft teste également Sets – sa fonction de fenêtre à onglets. Microsoft reconnaît que la fonctionnalité testée par un nombre restreint d’insiders pourrait bien changer de nom à l’avenir.

Sets apporte des onglets aux fenêtres afin que les activités puissent être regroupées en une seule interface.

Seules les applications Windows universelles (UWP) seront prises en charge initialement, avant une extension ultérieure aux applications Office et win32 l’année prochaine.

(Crédit photo : @Microsoft)