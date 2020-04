Windows 10X : changement de programme pour Microsoft ?

Windows 10X arrivera-t-il dans la main des utilisateurs finaux avant le terme de l’année 2020 ?

Microsoft mentionne cet objectif dans sa communication publique orchestrée depuis octobre dernier.

Il pourrait s’y tenir, mais pas sous la forme attendue.

Selon la feuille de route officielle, l’OS vise les appareils à double écran. Il doit faire ses débuts sur un produit « maison » ainsi équipé : Surface Neo.

Une documentation qui n’aura quant à elle été que brièvement officielle faisait état d’une autre destination potentielle : les clamshells, c’est-à-dire les PC portables traditionnels.

Microsoft aurait choisi de se recentrer sur cette option, au regard d’un contexte jugé peu propice à prioriser les nouveaux formats de terminaux informatiques.

Aussi le groupe américain aurait-il renoncé à lancer Surface Neo en 2020. Et décidé, en parallèle, d’interdire jusqu’à nouvel ordre à ses partenaires constructeurs de lancer de nouveaux appareils sous Windows 10X*.

Certaines des fonctionnalités du système d’exploitation pourraient se retrouver intégrées dans Windows 10. Parmi elles, la conteneurisation de toutes les applications (UWP, Win32 et MSIX).

La démarche n’affecterait pas Surface Duo, produit à travers lequel Microsoft met en pratique son approche du double écran sous Android.

* On peut penser au ThinkPad X1 Fold (photo ci-dessous), que Lenovo entend lancer dans un premier temps avec Windows 10 Pro additionné d’un logiciel maison pour gérer l’interface.

