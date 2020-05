Windows 10X : Microsoft ne donne plus la priorité au double écran

Les appareils à double écran ne seront finalement pas la première incarnation de Windows 10X.

Voilà plusieurs semaines qu’on pressentait ce changement de stratégie.

Microsoft vient de l’officialiser, par la voie de Panos Panay, directeur de l’entité « Devices + Windows ».

L’intéressé évoque un contexte peu propice à prioriser les nouveaux formats de terminaux informatiques. Et prône, au contraire, un recentrage sur l’existant, dont l’usage croît fortement (+ 75 % de temps passé sur Windows 10 par rapport à l’an dernier, affirme-t-il sans donner plus de précisions).

Microsoft entendait initialement lancer Windows 10X avant fin 2020. Les débuts devaient se faire sur un produit produit « maison » à double écran : Surface Neo.

La firme de Redmond ne communique désormais plus d’objectif calendaire. Si ce n’est la période du 19 au 21 mai 2020. À ces dates aura lieu la conférence annuelle Build. On nous promet, à cette occasion, davantage d’informations sur certaines fonctionnalités du système d’exploitation. Dont la conteneurisation des applications (UWP, Win32 et MSIX).

Le changement de cap pour Windows 10X ne semble pas influencer Surface Duo. Avec ce produit, Microsoft met en pratique son approche du double écran sur Android.

Illustrations © Microsoft

