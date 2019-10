Windows 10X : ce que l’interface suggère des ambitions de Microsoft

À quoi ressemblera Windows 10X ?

De nouveaux détails ont filtré à ce sujet. Ils émanent d’une documentation interne de Microsoft repérée vendredi dernier et supprimée depuis lors.

Au menu Démarrer se substitue un « Lanceur » dont l’interface se divise en trois zones :

En l’état du projet Windows 10X, la barre des tâches propose cinq options de personnalisation pour s’adapter à l’appareil utilisé :

Microsoft mentionne aussi bien, dans sa documentation sur la barre des tâches, les appareils à écran pliable que les clamshells, c’est-à-dire des PC portables traditionnels.

En l’état, on sait que Windows 10X équipera Surface Neo, récemment présenté(e) en parallèle de Surface Duo.

La documentation fait aussi référence à un « explorateur de fichiers moderne ». Microsoft semble en outre se concentrer sur les applications Win32 et les applications web progressives (PWA) aux dépens des applications de plate-forme universelle (UWP).

À noter également une modification dans le processus de déverrouillage : plus besoin de « tirer » l’écran pour accéder à l’authentification.

