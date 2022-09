Windows 11 22H2 : qu’a-t-il de plus ?

Image 1 parmi 6



- Fonctions VBS (sécurité basée sur la virtualisation) et HVCI (protection de l'intégrité du code) activées par défaut sur les appareils dotées de processeurs Intel Core 8e génération et ultérieures



- Credential Guard (isolation des secrets via VBS) activée par défaut sur l'édition Entreprise



- Sur les nouvelles installations, fonctionnalité Smart App Control (illustrée ci-dessus), qui utilise le cœur fonctionnel de Defender Application Control pour blocage des applications non signées ou qui ne sont pas « de confiance ».



- Amélioration de l'outil antiphishing SmartScreen, avec un avertissement lorsqu'on saisit des identifiants (A)AD sur un site ou une app malveillant(e)



- Liste noire de pilotes vulnérables activée par défaut sur les nouveaux ordinateurs (en opt-in sur les autres)



- Sur les PC Secured-core, Config lock verrouille la configuration pour éviter sa modification par des admins locaux



- En aperçu sur Windows 11 Entreprise E3 : dans Endpoint Manager, des informations sur la compatibilité des applications et des pilotes