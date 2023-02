Windows 11 : du changement pour les mises à jour sur site

Vous utilisez WSUS ou ConfigMgr pour gérer vos mises à jour Windows ? Préparez-vous à du changement le mois prochain. Telle est la teneur d’un message que Microsoft vient de faire passer.

À partir du 28 mars, la diffusion des mises à jour dites « qualité » (cumulatives mensuelles de sécurité) dans ces environnements se fera par l’intermédiaire de l’UUP (Unified Update Platform).

À la clé, les possibilités que cette plate-forme offre déjà sur Windows Update et Windows Update for Business. En particulier, des mises à jour incrémentales rendant les téléchargements moins lourds (jusqu’à 30 % de gain, annonce Microsoft) sur les postes clients. Mais aussi une intégration avec les mises à jour fonctionnelles – ce qui permettra un seul reboot. Et une installation plus rapide, grâce à diverses améliorations de bas niveau (multithreading, gestion des métadonnées…).

L’activation de l’UUP requiert un téléchargement supplémentaire, d’un poids de 10 Go, sur tous les points de distribution de Windows. On s’assurera de disposer au minimum de ConfigMgr 2203 (pas d’exigence de version pour WSUS).

