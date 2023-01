Windows 7 arrive en fin de vie… et il n’est pas tout seul

Dernière ligne droite pour Windows 7 et Windows 8.1. L’un et l’autre arriveront en fin de vie ce mardi 10 janvier. Le premier aura bénéficié d’ESU (mises à jour de sécurité étendues) pendant trois ans. Pas le second.

Edge 109, dont la sortie est prévue la même semaine, sera la dernière version du navigateur à prendre en charge les deux OS. Elle ne bénéficiera de correctifs que pendant quelques semaines. En l’occurrence, jusqu’à la sortie d’Edge 110, prévue la semaine du 6 février.

Edge 109 sera aussi la dernière version prise en charge sur Windows Server 2008 R2, 2012 et 2012 R2. Sur tous ces OS, Microsoft continuera à maintenir Internet Explorer 11, jusqu’à leur fin de vie.

La version 109 du runtime WebView2 sera aussi la dernière à prendre en charge Windows 7 et Windows 8.1. Elle non plus ne bénéficiera pas de correctifs. Côté SDK, la prise en charge s’arrêtera à partir de la version 1.0.1519.0 de WebView2, qui sortira en parallèle.

Passé l’échéance, toute tentative d’installer une version du runtime non prise en charge déclenchera l’installation de la v109.

Google aussi dit stop sur Windows 7

Google arrêtera aussi la prise en charge de Chrome à la v109. La mouture suivante, prévue pour le 7 février, exigera Windows 10. Côté Firefox, pas de date officielle. Aux dernières nouvelles, on envisage une fin de prise en charge soit au premier trimestre, soit en août, au moment où sortira la prochaine ESR.

« Office 365, raison de plus pour abandonner Windows 7 ? »

Il y a quelques mois, Microsoft avait rappelé que la fin des mises à jour de sécurité pour les applications Office 365 sur ces deux OS coïncidait avec leur fin de vie.

« Windows 7 : les éditeurs de logiciels ne tournent pas tous la page »

Il y a trois ans, lorsque se terminait le support étendu de Windows 7, nous avions fait le point sur les éditeurs qui allaient continuer à assurer une prise en charge de leurs logiciels. Avec un focus sur les antivirus… et les navigateurs (Google avait alors l’intention de jouer les prolongations pour Chrome au moins jusqu’au 15 juillet 2021).

« Durée de vie de Windows 7 et 8 : Microsoft recule »

Début 2016, Microsoft avait lâché une bombe : sur les PC pourvus de puces Skylake, le support allait se terminer dès 2017. Il avait finalement renoncé.