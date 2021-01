Windows Admin Center : Azure Stack HCI en vedette

Promesse tenue pour Microsoft : le blog de Windows Admin Center présente désormais un récapitulatif des nouveautés de la dernière preview (2012), sortie mi-décembre.

Par « nouveautés », il faut entendre les éléments ajoutés depuis la disponibilité générale de la version 2009 en septembre dernier.

Celle-ci avait notamment apporté la migration du stockage à chaud et la prise en charge d’AKS sur Azure Stack HCI. Elle avait par ailleurs fait son entrée sur le portail Azure.

Depuis lors, c’est l’extension destinée à la gestion des clusters qui est passée en phase de disponibilité générale. À la clé, entre autres, la prise en charge des déploiements multisites et du RDMA sur Azure Stack HCI.

L’extension de gestion des fichiers a aussi évolué. Il est devenu possible de copier-coller les UNC sur le tableau de bord.

Heya, just released new Windows Admin Center tools for Storage Migration Service & File Sharing. SMS adds Inventory Validate (available if you November Patch Tuesday’ed) & feature deployment, FS mostly fixes bugs but also adds a UNC copy-paste to dashboard /1 pic.twitter.com/pkb15t5L0P

— Ned Pyle (@NerdPyle) November 11, 2020