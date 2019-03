Windows Lite : une version pour les smartphones pliables ?

Microsoft serait en train de préparer une nouvelle version “Lite” de Windows dont l’interface sera optimisée pour les smartphones pliables à double écran et de futures machines à même de rivaliser avec les Chromebook.

Si Microsoft dispose déjà de Windows 10 S, il s’agirait de proposer un OS encore plus léger, comme son nom l’indique. Microsoft a déjà tenté une démarche similaire avec feu Windows RT (pour machines à processeurs ARM) et plus récemment avec Windows 10 S (depuis lors devenu le mode S pour Windows 10 en mars dernier).