Windows XP : le code source publié à l’insu de Microsoft

Windows XP aurait-il pu ressembler à Mac OS X ? Les équipes de Microsoft semblent en tout cas avoir travaillé sur un thème graphique très proche de celui qu’Apple a adopté au début des années 2000*.

Ce thème, baptisé Candy, était réservé à un usage interne. C’est tout du moins ce que révèle du code source rendu public récemment. Vendredi dernier en l’occurrence, avec comme probable point de départ les forums 4chan.

Le code source en question paraît être celui de Windows XP Service Pack 1. Il s’accompagne d’éléments issus d’autres OS Microsoft (parmi lesquels Windows 2000 et Windows Server 2003)… et de vidéos conspirationnistes dont Bill Gates est le sujet.

Le tout circulait déjà en privé, affirme l’internaute qui a diffusé le fichier (un torrent de 43 Go). Certains éléments étaient même déjà accessibles sur la Toile, comme les codes sources de Windows NT 3.5 et de la première console Xbox.

D’où proviennent les fuites ? On sait que Microsoft ouvre, d’une part, Windows aux audits gouvernementaux. Et de l’autre, à la recherche académique (quiconque dispose d’une adresse en .edu peut télécharger le Windows Research Kernel).

Windows XP n’est plus installé que sur environ 1 % des ordinateurs dans le monde, selon les dernières statistiques de Net Applications et de Statcounter. La publication de son code source pose donc peu de risques… dans l’absolu, car il ne faut pas oublier :

grep -Rw « todo ». (lololol)

» //todo, else, should bitch »

« //todo, bitch »

« todo, more error checking in here??? »

» //todo, is 1 ok?? »

« todo: get ride off this hack. See bug # 389483 »

(there were so many of these I just gave up)

— 𝔅𝔦𝔤𝔤𝔦𝔢 𝔖𝔪𝔞𝔩𝔩𝔰 ✪ (@bigendiansmalls) September 26, 2020