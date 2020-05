WinUI 3 : une première bêta et des promesses

Que peut-on développer avec WinUI ? En l’état, une réponse : des applications de plate-forme Windows universelle (UWP).

Le champ des possibles s’élargira avec la prochaine version de la plate-forme d’interface utilisateur.

Une première bêta (WinUI 3.0 Preview 1) permet d’expérimenter la promesse.

Celle-ci repose sur un découplage intégral du SDK UWP.

Elle permet de créer des applications C#/.NET managées et C++/Win32 natives dotées d’une interface entièrement basée sur WinUI.

Il ne s’agit ainsi plus seulement de moderniser des applications de bureau (WPF, WinForms, MFC…) – fonction déjà accessible sur WinUI 2.x à travers les îles XAML, depuis Windows 10 1903.

Conséquence du découplage, les nouvelles fonctionnalités XAML seront fournies dans le cadre de WinUI. Les API XAML et UWP existantes livrées avec Windows ne recevront plus que des mises à jour de sécurité.

La galerie de contrôles XAML constitue un bon point de départ pour tester l’ensemble des contrôles et fonctionnalités de WinUI 3.0.

Côté configuration, on s’assurera de disposer de :

On notera par ailleurs les limites actuelles des outils de développement. Entre autres, pas de prise en charge des fenêtres contextuelles, ni du mode d’entrée manuscrite.

Microsoft table sur une mise en open source « à la fin de l’été ou au début de l’automne ». La quatrième bêta, prévue pour novembre, pourrait être utilisable sur des applications en production. La disponibilité générale ne devrait pas intervenir avant le printemps 2021.

Les polyfills devraient permettre une compatibilité descendante sur Windows 8.1.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.