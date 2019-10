Workpath : HP veut capter les flux de travail sur ses imprimantes

Ne dites plus JetAdvantage, mais Workpath.

Changement de marque imminent* pour la plate-forme à travers laquelle HP ouvre ses imprimantes multifonctions aux applications tierces.

Le lancement officiel de Workpath est prévu pour novembre.

Une cinquantaine d’applications sont disponibles au sortir de la phase pilote. Les partenaires de HP en ont développé une partie, grâce à un outil fondé sur Android Studio.

La plate-forme est architecturée de sorte que l’utilisateur final peut retrouver une application sur toute imprimante compatible.

La liste des modèles prenant en charge Workpath est globalement la même que celle qui faisait foi pour JetAdvantage.

De manière générale, les MFP LaserJet Enterprise et PageWide Enterprise au format A3 sont compatibles. Ceux au format A4 nécessitent l’adjonction d’une barrette de RAM de 2 Go.

HP déconseille d’y activer la mise en veille prolongée, susceptible d’entraîner un conflit avec les applications Workpath.

Un grand nombre de ces applications consistent pour l’heure en des connecteurs vers des services de stockage. Notamment Box, Dropbox, Google Drive, OneDrive et SharePoint. En ce sens, elles s’apparentent aux « Smart Tasks » intégrée dans la lignée d’imprimantes HP OfficeJet Pro lancées cette année.

Certains partenaires se sont orientés vers des applications plus complexes. L’une d’entre elles fait office de machine à affranchir par l’intermédiaire d’une balance connectée en USB. On trouve aussi des flux d’envoi de factures vers QuickBooks, de notes de frais vers Concur, de travaux scolaires vers Moodle, etc. L’idée étant de pouvoir réaliser des tâches sans utiliser d’autres appareils.

Les quelques tarifs référencés s’échelonnent de 2 à 5 $ par mois pour chaque imprimante.

Xerox propose, sur certaines de ses imprimantes, un dispositif similaire à Workpath. La plate-forme de développement associée repose uniquement sur les technologies du web. Elle permet la conception en serverless.

Photo d’illustration © HP

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.