WWDC 2018 : iOS 12 dévoilé en détails par Apple

Apple a profité de l’édition 2018 de sa conférence développeurs WWDC (Worldwide Developers Conference) pour annoncer officiellement iOS 12, la prochaine mise à jour majeure de l’OS des iPhone et iPad.

Cette mouture d’iOS bénéficie de nombreuses nouveautés concernant les notifications, l’application Photos, la réalité augmentée, l’assistant vocal Siri, l’usage des applications…

Mais, le point d’orgue de la présentation faite par Craig Federighi, vice-président sénior de l’aspect logiciel au sein d’Apple, était relatif aux performances améliorées des iPhone, notamment les anciens, grâce à iOS 12.

Une manière de répondre au tollé provoqué l’an passé par le ralentissement assumé par Apple des anciens iPhone dans une volonté de préserver l’autonomie de leur batterie.

Ainsi, le lancement des applications pourra être jusqu’à 40 % plus rapide. L’apparition du clavier sera, elle, jusqu’à 50 % plus véloce et le lancement de la caméra se fera jusqu’à 70 % plus vite. En charge, les applications pourront même être lancées jusqu’à 2 fois plus rapidement.

Dans son communiqué de presse, la firme de Cupertino insiste bien sur le fait que ces améliorations de performances concernent aussi bien l’iPhone 5s lancé en 2013 que l’iPhone X.

Focus sur Siri

L’assistant vocal d’Apple n’est pas en reste. Moins performant que les assistants de la concurrence, tels qu’Alexa d’Amazon ou encore Google Aisstant, Siri va gagner en attractivité grâce à de nouvelles fonctionnalités bien senties.

Ainsi, grâce à l’application Shortcuts (« Raccourcis » en français), l’assistant peut être personnalisé dans une certaine mesure par l’utilisateur. Grâce à un système de glisser / déposer dans un éditeur, il devient en effet possible de créer des raccourcis avec Siri, mais aussi de créer des commandes pour HomeKit, la musique ou encore Plans.

ARKit 2.0

La réalité augmentée est l’autre terrain de prédilection d’iOS 2 grâce à ARKit 2.0. Le suivi du visage s’en trouve amélioré.

Le kit de développement AR d’Apple introduit également des expériences partagées. Il est en effet possible de jouer à un jeu en réalité augmentée à plusieurs en même temps ou de manipuler des objets en AR ensemble simultanément.

Quant à la détection des objets 3D, elle permet à des applications d’identifier les objets réels, de les modifier et d’interagir avec eux.

Dans cette logique, de concert avec Pixar, la firme dirigée par Tim Cook lance un nouveau format ouvert de fichier AR répondant au nom de USDZ. Optimisés en termes de taille, ces fichiers peuvent être partagés par courrier électronique ou encore iMessage. Adobe Creative Cloud les supportera également.

Measure est une nouvelle application ARKit qui permet de mesurer des objets dans le monde réel grâce à l’PAN de l’iPhone, à l’instar de l’application AR MeasureKit déjà présente sur l’App Store.

Contrôle du temps

Apple se soucie également du temps passé par les utilisateurs sur leur iPhone et leur propose un ensemble complet de fonctionnalités pour garder le contrôle du temps et prendre conscience de la sur-utilisation de certaines applications grâce à App Limits (littéralement « Limites d’application » en français). Durant 5 minutes, une notification baptisée « Vérification du temps » avertira l’utilisateur qu’il a outrepassé le quota fixé par jour sur son iPhone. Des statistiques permettent de prendre conscience du temps passé devant l’appareil chaque semaine, avec également mention des applications qui envoient le plus de notifications.

Dans cette même logique, Screen Time donne la possibilité aux parent d’accéder au rapport d’activité de leur progéniture depuis leur propre terminaux iOS. Des limites peuvent d’utilisation par application peuvent être fixées.

