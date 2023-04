X.AI : Elon Musk crée son entreprise d’intelligence artificielle

Elon Musk a créé sa propre start-up d’intelligence artificielle. Son nom : X.AI. Selon un document déposé dans le Nevada et consulté par le Wall Street Journal, la création aurait eu lieu en mars.

La nouvelle entité viendrait rivaliser avec l’IA générative ChatGPT d’OpenAI, un chatbot capable d’interagir avec les humains et de produire du texte et du code sur demande. Pour concrétiser ses ambitions, Elon Musk aurait recruté début mars les ingénieurs Igor Babuschkin et Manuel Kroiss, tous deux passés par DeepMind, la filiale IA d’Alphabet (maison mère de Google).

Ces changements seraient donc intervenus alors que la société Twitter, Inc. devenait X Corp., conformément à la décision du milliardaire. Acquéreur du réseau social pour 44 milliards $, le patron de Tesla et SpaceX veut faire de Twitter une « application à tout faire » ou super-app.

Elon Musk crée X.AI pour « rattraper la concurrence » ?

Aussi, le dirigeant aurait récemment fait l’acquisition de 10 000 unités de traitement graphique (GPU) pour renforcer les capacités de Twitter et conforter sa stratégie dans l’intelligence artificielle.

Le mois dernier, pourtant, plus d’un millier de professionnels de l’IA et de l’IT, dont Elon Musk et Steve Wozniak , ont lancé un appel invoquant « des risques pour l’humanité » associés à l’intelligence artificielle. Leur lettre ouverte invitait alors à suspendre 6 mois durant la formation de systèmes d’IA plus puissants que GPT-4, le modèle de traitement du langage lancé mi-mars par OpenAI.

Les signataires s’interrogeaient en ces termes : « est-il souhaitable de développer des esprits non humains qui pourraient au final nous dépasser en nombre et en intelligence, et nous remplacer ».

Pourtant, Elon Musk a lui-même investi dans OpenAI lors de sa création en 2015, avant de laisser le champ libre à d’autres acteurs. Microsoft est ainsi entré en jeu en 2019 et a investi 1 Md$ dans OpenAI. Obtenir une pause permettrait donc à Elon Musk de tenter de « rattraper la compétition ».