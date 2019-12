Pourquoi l’informatique en tant que service est là pour longtemps

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Les entreprises sont prêtes à adopter massivement le modèle d’une informatique en tant que service, malgré les obstacles. C’est le point de vue que défend HPE, enquête* anglophone à l’appui. 87% des 1073 décideurs informatiques interrogés déclarent que leur entreprise déploie des solutions en tant que service (SaaS, PaaS, IaaS).

Ils sont aussi nombreux ou presque (86%) à penser que l’adoption massive de l’informatique en tant que service, voire le tout en tant que service (XaaS) est inévitable. 75% s’attendent ainsi à ce que leur organisation adopte pleinement les solutions en tant que service d’ici un à quatre ans.

Les principales motivations pour accompagner cette transition sont : l’innovation, l’accès aux nouveautés technologiques, la réduction des coûts d’infrastructure et des frais généraux.

Les cinq principaux défis à relever concernent : la maîtrise des coûts d’exploitation, la sécurité et la protection des données, les systèmes hérités et la complexité de migrations de données, le déficit de compétences et le manque de personnel qualifié.

Or, 89% pensent que le succès d’une adoption à grande échelle de l’informatique en tant que service est une responsabilité partagée entre : employés, dirigeants, métiers et IT. 86% considèrent que la direction de leur entreprise reconnaît la valeur commerciale de ce modèle. Mais 78% souhaiteraient que l’exécutif le soutienne davantage.

Obsolescence des compétences

77% des répondants affirment que les données se répartissent dans des silos entre des clouds publics et privés pas toujours clairement identifiés. Dans ce contexte, 71% s’inquiètent de leur capacité à suivre l’évolution du paysage du (X)aaS.

En outre, 60% des responsables informatiques de 22 à 34 ans craignent que l’adoption du modèle ne rende leur rôle actuel obsolète dans les années à venir. Et, pour 83% des répondants jeunes et plus expérimentés, le risque de suppressions de certains emplois IT est bien réel… mais pour d’autres profils que le leur.

Malgré les inquiétudes, près de 9 répondants sur 10 estiment que leur organisation a davantage à gagner qu’à perdre, et ce sur le plan financier (pour 88% du panel) et celui de l’efficacité (89%). Grâce à cette transition vers un modèle de déploiement à la demande, avec abonnement et paiement à l’usage. Les équipes IT auraient ainsi davantage de temps à consacrer aux questions stratégiques et à l’innovation.

*L’enquête a été menée par une société tierce en octobre 2019 auprès de 1073 décideurs IT de PME et de grands groupes en Allemagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis et Australie. (source : HPE – The 2019 As-a-Service: Driving Change Report).

(crédit photo © Mark Agnor / Schutterstock)