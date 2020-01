Impression : Xerox « sécurise » 24 Md$ pour s’offrir HP

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Le groupe d’impression Xerox a annoncé avoir obtenu 24 milliards de dollars d’engagements de financement d’établissements bancaires pour acquérir HP. Trois banques, Citigroup, Mizuho Financial Group et Bank of America, ont apporté leur soutien.

L’annonce intervient après le rejet en novembre dernier de l’offre d’achat à 33,5 milliards de dollars présentée par Xerox au conseil d’administration de HP.

Les administrateurs de la société estimaient alors que l’offre sous-valorisait « significativement » HP Inc. Ils mettaient en doute, par ailleurs, la capacité de Xerox à lever les fonds nécessaires au financement du projet. En revanche, ils reconnaissaient les avantages potentiels d’une consolidation du marché, d’un rapprochement sous conditions.

OPA hostile

Depuis, Xerox, poussé par l’investisseur Carl Icahn, qui détient une participation de 4,2% dans HP et de 10,9% dans Xerox, dit avoir engagé un « dialogue constructif » avec la plupart des principaux actionnaires du fabricant américain de PC et d’imprimantes.

John Visentin, vice-président du conseil d’administration et directeur général (CEO) de Xerox Holdings Corporation, l’a déclaré dans une lettre transmise lundi au board de HP.

« Nous avons toujours soutenu que notre proposition n’est pas soumise à une incertitude financière, mais pour lever tout doute, nous avons obtenu les engagements de financement […] de Citi, Mizuho et Bank of America », a déclaré le dirigeant à l’attention de Chip Bergh et Enrique Lores. Ils sont, respectivement, président du conseil et CEO de HP Inc.

John Visentin a ajouté : « mon offre consiste à vous rencontrer en personne, avec ou sans vos conseillers, pour commencer à négocier cette transaction ». L’offensive est (re)lancée.