Xilinx Versal : le véritable couteau suisse de l’accélération matérielle

Xilinx joue la carte de l’accélération matérielle avec sa nouvelle gamme de produits baptisée Versal.

Les offres de produits initiales intègrent la technologie FPGA, des cœurs de processeurs à technologie ARM, des DSP (Digital Signal Processor) et les moteurs de traitement pour l’IA.

Une vaste palette de produits

L’objectif de cette nouvelle plate-forme est d’accélérer un large éventail de charges de travail exploitant de grosses quantités de données et l’apprentissage automatique s’exécutant dans le centre de données et en mode edge computing.

Dans cette optique, la gamme Versal est déclinée suivant six séries de produits, chacune ciblant un profil d’application particulier.

Gravé dans la technologie de processus FinFET de 7 nm (nanomètres) de TSMC, le portefeuille comprend ainsi les séries Versal Prime, Premium et HBM, conçues pour offrir des performances, une connectivité, une bande passante et une intégration de pointe pour les applications les plus exigeantes. On trouve aussi les séries AI Core, AI Edge et AI RF, qui comprennent le moteur AI Engine. Ce dernier est un nouveau bloc matériel conçu pour répondre au besoin émergent d’inférence IA à faible temps de latence.

Une plate-forme hétérogène à dessein

A titre d’exemple, les produits de la série AI Core incluent un FPGA, de 128 à 400 moteurs IA, un processeur d’application à deux cœurs ARM Cortex-A72, un processeur en temps réel à deux cœurs ARM Cortex-R5, 256 Ko de mémoire intégrée et plus de 1 900 moteurs DSP optimisés pour les calculs à virgule flottante de haute précision avec une faible latence.

La série comprend également des interfaces PCIe Gen4 x8 et x16, des interfaces hôtes CCIX, des séries liasions SerDes à 32 Gb/s et de deux à quatre contrôleurs de mémoire DDR4 intégrés.

Cet ensemble est interconnecté par un réseau sur puce (NoC) à la pointe de la technologie avec jusqu’à 28 ports maître / esclave, offrant une bande passante se chiffrant en multi-térabits par seconde à faible latence, associée à une efficacité énergétique et à une programmabilité logicielle native .

Avec Versal, Xilinx ambitionne de positionner les circuits intégrés FPGA comme des alternatives aux CPU et aux GPU pour l’espace applicatif ciblé par ACAP.

“Avec l’explosion de l’IA et des mégadonnées et le déclin de la loi de Moore, le secteur a atteint un point d’inflexion critique. Les cycles de conception de silicium ne peuvent plus suivre le rythme de l’innovation“, explique Victor Peng, P-DG de Xilinx. “Versal est le premier ACAP du secteur développé depuis quatre ans. Il a été spécialement conçu pour permettre à tous les types de développeurs d’accélérer leur application avec un matériel et des logiciels optimisés et de les adapter instantanément pour suivre le rythme des technologies en constante évolution. l’industrie a besoin au moment exact où elle en a besoin. ”

(Crédit photo : @Xilinx)