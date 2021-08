Zoom Apps Fund : un premier tour de table pour l’écosystème

Où sont les éditeurs européens ? Pour le moment, pas dans le portefeuille du Zoom Apps Fund. À une exception près : Quickwave Interactive. Cette entreprise finlandaise s’est spécialisée dans le développement de jeux HTML5 pour les messageries instantanées. Elle en distribue aujourd’hui principalement sur Facebook, VKontakte et Viber. Depuis peu, elle en propose aussi un pour Zoom.

We have exciting news for you! Today Quicksave is launching Werewolf with Friends, a new app for Zoom accessible within Zoom Meetings. Werewolf with Friends is a fun interactive party game for you and your friends, team, or family! pic.twitter.com/VKCUE5Qf3o

— Quicksave (@QuicksaveLtd) July 21, 2021