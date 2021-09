Zoom vise la VR : ce qu’il y a avant sur la roadmap

Zoom en réalité virtuelle ? C’est l’objectif pour 2022. L’éditeur entend plus précisément s’intégrer dans Horizon Workrooms. Facebook est à l’origine de cette application qui donne accès à un environnement de travail collaboratif. Il a récemment ouvert au public une version expérimentale, sur son casque Oculus Quest 2.

Il faudra aussi attendre 2022 pour voir arriver le chiffrement « de bout en bout » sur l’offre Zoom Phone (téléphonie cloud). En l’état, l’option est disponible sur Zoom Meetings.

Même échéance pour le Video Engagement Center. L’outil, axé relation client, pourra être intégré à des applications de type CRM.

En attendant, on aura droit, entre autres, à de l’outillage pour les développeurs. Notamment, pour cet automne :

Un outil de prototypage en ligne de commande

L’arrivée, sur la marketplace Zoom, des applications qui utilisent le SDK Meeting

Des améliorations de ce SDK pour faciliter son usage sur le web

Une API pour obtenir des indicateurs temps réel sur les apps utilisant le SDK Video

L’intégration de React Native dans ce SDK (en bêta)

Au-delà de Facebook, Zoom travaille aussi avec Okta. Objectif : intégrer, dans ses applications, un système de « profils vérifiés ».

Sur le volet sécurité, une option « bring your own key » sera lancée en bêta « dans les prochains mois ». Elle couvrira les briques Meetings (enregistrements de réunions), Phone et Webinars (enregistrements et messages), ainsi que Rooms (calendrier). Son socle : le KMS d’AWS.

Illustration principale © REDPIXEL – Adobe Stock