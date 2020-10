Zoom propose à tous le chiffrement de bout en bout

Zoom passe au chiffrement pour tous.

Le chiffrement de bout en bout (E2EE, end-to-end encryption) est dorénavant disponible pour tous les utilisateurs, payants et gratuits, de l’application de vidéoconférence.

Et ce ce pour des réunions allant jusqu’à 200 utilisateurs.

L’annonce était très attendue. Quelles sont les conditions ?

« Cette fonctionnalité est disponible en avant-première technique et Zoom sollicite les réactions des utilisateurs durant les 30 prochains jours », a déclaré la firme américaine.

Zoom utilise un chiffrement AES 256 bits GCM. Le système E2EE est disponible sur la version 5.4.0 du client de bureau Zoom (sous Windows et macOS), il l’est aussi pour les espaces de réunion Zoom Rooms et l’application mobile Zoom sous Android. La version de l’appli sous iOS est en attente d’approbation par l’App Store d’Apple.

« Avec le nouveau chiffrement de bout en bout de Zoom, l’hôte de la réunion génère des clés et utilise le chiffrement à clé publique pour distribuer ces clés aux autres participants de la réunion », a précisé Zoom Video Communications. Les clés sont stockées sur les terminaux des utilisateurs et ne sont pas partagées avec les serveurs de Zoom.

Pour la phase 1 du déploiement E2EE, les réunions Zoom depuis un navigateur Web ne sont pas couvertes.

