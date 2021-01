2021, année des blockchains publiques ?

Les blockchains publiques ne sont qu’un des nombreux sujets dont PwC dresse le « bilan 2020 ». Parmi les principales conclusions de son rapport, on aura noté : La structuration des équipes et des budgets alloués à la blockchain. En moyenne, 5 personnes et 100 000 € dans les TPE/PME ; 20 personnes et 1 million d’euros dans les grandes entreprises.

alloués à la blockchain. En moyenne, 5 personnes et 100 000 € dans les TPE/PME ; 20 personnes et 1 million d’euros dans les grandes entreprises. Les difficultés à identifier le bon modèle économique (43 % des retards que prennent les projets) et les réticences internes (29 %).

Le passage en phase de commercialisation pour de nombreux projets en 2020. La période 2017-2018 avait été celle du lancement des phases R&D.