Les 5 métiers IT les plus demandés en 2023

Responsable sécurité SI, testeur assurance qualité, responsable du carnet produit font partie des professionnels les plus demandés en France.

Le cabinet de recrutement Robert Half dresse un panorama des 5 métiers des technologies et du numérique les plus recherchés en France cette année 2023.

On y retrouve des fonctions associées à l’infrastructure réseau, au développement logiciel et à la stratégie produit. Autant de domaines porteurs, malgré les soubresauts dans l’emploi IT.

« Nous avons chaque jour des exemples de candidats qui font face à 3 à 5 offres simultanément et refusent des propositions qui ne correspondent pas à leurs attentes », explique Quentin de Beaufort, responsable Sales, IT, Digital chez Robert Half. « Les entreprises n’ont pas d’autre choix que de faire preuve de flexibilité sur les profils, les rémunérations et les avantages proposés si elles veulent voir aboutir leurs recrutements ».

5 métiers IT qui rapportent, de l’administrateur au RSSI

1. Administrateur systèmes et réseaux

L’administrateur systèmes et réseaux est responsable de la gestion, de la disponibilité et de la maintenance des systèmes et réseaux informatiques au sein de son organisation.

Parmi les professionnels de l’infrastructure et des technologies de l’information, il est l’un des profils les plus demandés par les entreprises. L’hybridation du travail y contribue.

Le salaire annuel moyen d’un administrateur systèmes et réseaux est compris entre 40 000 € et 50 000 € bruts, relève l’entreprise de recrutement.

2. Testeur assurance qualité (ou testeur QA)

Le testeur assurance qualité (ou testeur QA) est l’une des fonctions les plus demandées dans les métiers du développement logiciel.

Il est chargé d’évaluer la qualité de logiciels par le biais de tests manuels et automatisés. Les livrables doivent répondre aux exigences définies avec les clients.

La rumération annuelle du testeur QA est comprise entre 40 000 € et 50 000 € bruts.

3. Product owner (ou responsable du carnet produit)

Son expertise est appréciée des entreprises soucieuses d’efficacité.

Le product owner définit et priorise les fonctionnalités du produit à développer dans le cadre de la méthode dite « agile ». Il gère le carnet produit (backlog) et travaille en étroite collaboration avec les parties prenantes (développeurs, clients et/ou utilisateurs finaux).

Le salaire moyen de ce responsable produit « agile » est compris entre 40 000 € et 60 000 €.

4. « Sales executive » (ou directeur des ventes)

Qui dit marché du numérique et des technologies, dit vendeur.

Le directeur des ventes (ou sales executive) est responsable de la commercialisation de produits ou de services pour une entreprise, de la négociation à l’exécution du contrat.

Le marché du logiciel et des services IT étant toujours en croissance, la demande de commerciaux, en particulier de « décideurs », reste élevée.

Sa rémunération moyenne annuelle varie de 45 000 € à 70 000 €, d’après Robert Half.

5. Responsable de la sécurité des systèmes d’information (RSSI)

Profil expert, le RSSI pilote la démarche de cybersécurité de l’organisation qui l’emploie. Il définit la politique de sécurité des SI et veille à sa mise en oeuvre.

Il fait partie des 10 métiers IT les mieux payés en France. Selon le guide des salaires 2023 de Robert Half, la rémunération annuelle du RSSI est comprise entre 80 000 € et 100 000 €*.

* Les rémunérations à Paris sont supérieures d’au moins 5% à celles proposées dans d’autres régions de France.

(crédit photo © Shutterstock)