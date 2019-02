5G : Gemalto annonce la première carte SIM 5G

Gemalto annonce avoir développé la première carte SIM 5G au monde dont le lancement interviendra dans le courant du premier semestre.

Elle sera disponible en trois formats : une carte SIM amovible traditionnelle, une carte SIM intégrée (eSIM) et une carte SIM machine-to-machine (M2M) conçue pour l’Internet des objets.

Disponible en 3 formats

Gemalto souligne que sa SIM 5G est conforme aux dernières spécifications ETSI, 3GPP1 et aux recommandations de la SIMalliance. Elle prendra en charge l’itinérance mondiale 5G, chiffrera et anonymisera complètement les identités des abonnés et augmentera la sécurité contre les piratages et les violations de données.

Gemalto considère que sa carte SIM contribuera à “éliminer la possibilité d’utiliser abusivement ce type d’informations dans le but de localiser et de suivre les particuliers, ou de recueillir des données personnelles”.

L’industriel assure par ailleurs que sa solution garantira aux opérateurs d’être en conformité avec les réglementations et notamment le RGPD. Cette nouvelle SIM équipera les futurs smartphones dotés d’un SoC Snapdragon 855 de Qualcomm.