Les 6 grandes tendances Tech à suivre en 2023, selon Deloitte

Internet immersif, intelligence artificielle, multicloud.. Deloitte révèle ses six grandes tendances technologiques pour 2023 et au-delà.

Les six tendances Tech dévoilées par le groupe de conseil en stratégie Deloitte pour 2023 ne réservent pas de grandes surprises. En revanche, elles témoignent d’une évolution des politiques d’automatisation adoptées ou en cours d’adoption par les entreprises.

Il n’est donc pas question ici de révolution, mais bel et bien d’une dynamique portée par les technologies numériques à l’échelle mondiale.

« Chaque tendance apporte des opportunités pour tester de nouvelles approches, apprendre encore et transformer à la fois la technologie et les modèles commerciaux. En naviguant sur ces nouvelles voies, nous pouvons collectivement parvenir à un équilibre entre innovation et protection », a déclaré Mike Bechtel, futuriste en chef chez Deloitte Consulting LLP.

Voici les grandes tendances livrées par la multinationale :

1. Internet immersif >

En 2023, les entreprises seront plus nombreuses à se tourner vers des assistants virtuels et agents conversationnels. Les interfaces homme-machine et les technologies immersives étant considérées comme des outils qui permettent notamment d’améliorer l’expérience client.

2. Ouverture à l’IA >

Pour soutenir un climat de « confiance » entre acheteurs, fournisseurs et utilisateurs de technologies, les algorithmes d’IA devaient être accessibles, vérifiables et explicables. En outre, les travailleurs devraient être impliqués dans la conception et la production d’IA à l’avenir.

Un voeu pieux ?

IA, cloud multiple et architecture décentralisée >

3. Apprivoiser le multicloud >

Les déploiements hétérogènes de services de multiples fournisseurs cloud rendent plus complexes la mise en oeuvre des politiques de protection et de gestion du nuage informatique (cloud management). Elles constituent pourtant un passage obligé.

4. Main d’oeuvre Tech >

Après une année 2022 marquée par des plans de réduction d’effectifs au sein de grands groupes mondiaux, de Meta à Intel, une relance progressive s’annonce.

5. Architectures décentralisées >

Des applications d’entreprise utilisées au quotidien aux applications natives de la blockchain, les architectures décentralisées bousculent les modèles d’affaires. La confiance et la valeur associée ne dépendent pas d’un idividu ou d’une seule organisation, mais d’une communauté d’utilisateurs.

6. Mainframe une modernisation forcée >

Il n’est pas tant question de remplacer les grands systèmes existants (mainframes) au sein de grands groupes et multinationales que de les relier aux technologies émergentes.