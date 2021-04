ABBYY : Paul Nizov est nommé RSSI

C’est une création de poste « capitale » pour ABBYY. Paul Nizov devient responsable de la sécurité IT du spécialiste de la conversion de documents.

L’éditeur de logiciels ABBYY a recruté Paul Nizov au poste nouvellement créé de chief information security officer (CISO, RSSI en français).

Auparavant, il exerçait la fonction de directeur de la cybersécurité du groupe de conseil EY aux Émirats arabes unis. Précédemment, il était responsable de la sécurité d’infrastructures stratégiques pour la Commission de réglementation nucléaire des États-Unis et la société de conseil en management et technologies Booz Allen Hamilton.

Ingénieur et juriste de formation, Paul Nizov a rejoint ABBYY en mars 2021.

Sécurité sur site et dans le cloud

« Travailler avec la direction et les équipes produit permettra de maintenir au plus haut niveau la sécurité des solutions et des infrastructures d’ABBYY, pour répondre aux besoins croissants de transformation des entreprises », a déclaré Paul Nizov.

Il va superviser la stratégie opérationnelle et budgétaire du développement sécurisé de logiciels, ainsi que les politiques de confidentialité du spécialiste de la conversion de documents (OCR, ICR, PDF…) fondé à Moscou par David Yang.

Pour Ulf Persson, CEO d’ABBYY, la création du poste de RSSI « est d’une importance capitale [pour] maintenir au niveau le plus élevé nos standards de sécurité pour les déploiements SaaS et sur site de nos solutions d’intelligence numérique ».