AMD travaille déjà sur l’architecture Zen 5

C’est officiel, AMD a déjà commencé le développement de l’architecture Zen 5. Zen 5 devrait donc suivre Zen 3 et apparaître à l’horizon 2021.

AMD a commencé à développer des processeurs basés sur la future architecture Zen 5. Plutôt étonnant puisque les actuels processeurs Ryzen d’AMD sont basés sur la première architecture Zen.

C’est Mike Clark, ingénieur de conception sénior et architecte en chef de Zen au sein d’AMD, qui a fait cette annonce dans une interview vidéo célébrant le premier anniversaire des premiers CPU Ryzen.

Zen 5 dans la foulée de Zen 3

Si les Ryzen sont basés sur l’architecture Zen, les Ryzen de seconde génération sont, eux, basés sur Zen+, des puces gravées dans un process plus fin. Ces nouveaux processeurs seront lancés dans les prochains jours tandis que Zen 2 suivra l’an prochain et Zen 3 en 2020. Les processeurs Zen + tels que les Ryzen 7 2700X et Ryzen 5 2600 devraient en effet être officiellement annoncés le 19 avril.

Quant à l’architecture Zen 4, elle devrait probablement escamotée de la feuille de route d’AMD. Le chiffre “4” est considéré comme portant malheur en Asie.

Pour Mike Clark, travailler sur Zen 5 est à la fois excitant et effrayant. «C’est très excitant, en tant qu’architecte, je travaille déjà sur Zen 5. En fait, il est un peu effrayant que ça prenne tant de temps pour ces projets, que je doive travailler sur Zen 5 pour pouvoir se croiser.”

Zen 5 devrait donc suivre Zen 3 et apparaître à l’horizon 2021.

Pour l’heure, aucun détail technique n’est encore connu concernant Zen 5.

Quant à la technologie, on sait que Zen + devait initialement être basé sur le process 14 nm (nanomètres), avant d’être finalement basé sur une technologie FinFET de 12 nm. Les CPU Zen 2 prévus pour l’an prochain seront, eux, gravés en 7 nm. Donc, rien n’est moins sûr pour la finesse de gravure des CPU Zen 5.

(Crédit photo : @AMD)