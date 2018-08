Android 9.0 disponible officiellement sous le nom d’Android Pie

Google vient de rendre disponible la 9ème version d’Android baptisée officiellement Android Pie.

Cercle restreint initialement

Il est d’ores et déjà possible de l’installer en OTA (Over-The-Air) à condition de disposer d’un smartphone Pixel. Le code source est aussi disponible via le le projet Open Source Android (AOSP). Les appareils Nexus ne bénéficieront, eux, pas d’Android Pie.

Lors de la phase de bêta test, Android P était pourtant aussi disponible pour les modèles Sony Xperia XZ2, Xiaomi Mi Mix 2S, Nokia 7 Plus, Oppo R15 Pro, Vivo X21, OnePlus 6 et Essential PH-1.

Mais, la firme de Mountain View Google indique que ces appareils, ainsi que tous les appareils Android One éligibles, recevront Android Pie “d’ici la fin de l’automne“.

Android Pie succède à Android Oreo (mouture 8.0 lancée en août 2017).

L’IA à l’honneur

Sur le blog Android, Google explique « qu’Android 9 exploite la puissance de l’intelligence artificielle pour vous donner plus de votre téléphone. Maintenant, il est plus intelligent, plus rapide et s’adapte à votre utilisation ».

Android Pie inclut en effet des applications basées sur l’IA, dont « Adaptive Battery », qui désactive les applications lorsque vous en avez le moins besoin.

Il y a aussi les App Actions, fonction qui prédit ce que vous voulez faire en fonction de ce que vous faites sur votre téléphone à un moment donné.

On trouve aussi la luminosité adaptative, qui apprend comment ajuster vos paramètres de luminosité dans différentes situations d’éclairage et change automatiquement la luminosité de l’écran.

Un zeste d’iPhone X

Cette mouture supporte également les encoches – ces petites découpes sur les téléphones dotés d’écrans couvrant la plus grande partie du téléphone popularisées par l’iPhone X d’Apple.

Android Pie suit les traces de l’iPhone X en prenant en charge un style de navigation plus simple basé sur les glissers.

Google lancera dès cet automne les applications de bien-être numérique (« Digital Wellbeing ») promises lors de la conférence Google I / O. Ils incluent un tableau de bord qui montre quelles applications prennent le plus de temps et un minuteur qui vous permet de définir une limite pour chaque application.

