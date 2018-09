Android a 10 ans

Il y a maintenant dix ans aujourd’hui qu’Android était lancé commercialement avec le T-Mobile G1.

Encore sou l’ère du clavier physique

Produit par HTC et connu à l’international sous le nom HTC Dream, ce dernier était équipé d’un clavier physique et d’un trackball permettant de déplacer un curseur.

Android Market, le précurseur de Google Play, ne proposait qu’une poignée d’applications.

Le terminal évoluant sous la version 1.1 d’Android qui n’offrait ni de lecteur vidéo natif, ni de clavier virtuel.

Il aura fallu Android 1.5 Cupcake pour que ce dernier arrive sur l’OS mobile de Google.

Au lancement du T-Mobile G1, Apple en était déjà à sa seconde génération d’iPhone.

Aujourd’hui, Android est l’OS de quasiment tous les smartphones qui ne proviennent pas d’Apple. Il était installé sur plus de 2 milliards de terminaux actifs à partir de 2017.

88 % de part de marché

De surcroît, Android a été décliné suivant d’autres versions, élargissant son empreinte au-delà des smartphones.

Google a lancé ensuite le Nexus One en janvier 2010.

Les terminaux Nexus étaient équipés d’une mouture sans modification d’Android, ce qui signifiait qu’ils étaient les premiers à recevoir des mises à jour. Mais, Google a mis fin au programme avec les Nexus 6P et Nexus 5X en 2015, remplaçant la marque Nexus par les Google Pixel.

Au troisième trimestre 2010, Android était le second système d’exploitation mobile le plus populaire au monde avec 25,5 % du marché mondial des smartphones, contre 36,6 % pour Symbian. Apple iOS était troisième avec une part de marché de 16,7 %. Un an plus tôt, Symbian était installé sur 44,6 % des téléphones et BlackBerry OS sur 20,7 %. Android avait, lui, une part de marché de 3,5 %.

Au quatrième trimestre 2010, Android devenait le système d’exploitation mobile le plus populaire au monde, en étant présent sur presque tous les smartphones. Symbian chantait à la seconde place (avec 30,6 %) et iOS (16 %) occupait la troisième marche du podium.

En 2011, Google a lancé Android 3.1 Honeycomb pour les tablettes et Ice Cream Sandwich 4.0 pour les téléphones. Après Jelly Bean, il y a eu KitKat, Lollipop, Marshmallow, Nougat et Oreo. La dernière version, Android 9 Pie, est actuellement disponible pour les combinés Pixel, le Phonea Essential et le OnePlus 6.

Aujourd’hui, Android domine le marché des smartphones. Selon Statista, au cours du deuxième trimestre de 2018, 88 % des smartphones achetés dans le monde ont été installés sur Android. Apple iOS est second avec une part de 11,9 %.

(Crédit photo : Wikipédia)