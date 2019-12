Android sera-t-il moins invasif avec le mode Focus ?

C’en est terminé de la phase expérimentale pour le mode Focus d’Android.

Google vient d’officialiser le passage en version stable, après un peu plus de six mois de bêta.

L’outil est disponible sur Android 9 et 10, à condition que la fonctionnalité « Bien-être numérique » soit activée.

Il permet de mettre des applications « en pause ». Ce qui a pour effet d’empêcher leur ouverture et de bloquer l’affichage des notifications.

Plusieurs éléments se sont ajoutés au produit initial. Entre autres :

Le mode Focus fait partie d’une plus vaste gamme de services que Google a regroupés sous la bannière « Bien-être », officialisée au printemps 2018. Les smartphones Pixel avaient été les premiers à en bénéficier.

Parmi ces autres services :

Les outils « Bien-être » ont infusé sur d’autres plates-formes qu’Android :

« Bien-être », c’est aussi une plate-forme open source d’applications expérimentales. On en compte pour le moment une demi-douzaine :

Photo d’illustration © Google



