Convergence : AT&T et WarnerMedia (ex-Time Warner), c’est fini

Quatre ans après avoir bouclé l’acquisition pour 85 milliards $ du groupe de médias Time-Warner, devenu depuis WarnerMedia, AT&T s’en sépare.

Le groupe américain de télécommunications a passé des années à tenter de se transformer en un conglomérat de médias, sans y parvenir.

Des milliards ont été investis dans la convergence tuyaux-contenus.

Fragilisé par cette méga-fusion qui a tourné au fiasco, AT&T cherche aujourd’hui à réduire sa dette (180 milliards $ en 2021) et à se recentrer sur son activité réseau 5G.

Pour ce faire, dans les prochains jours, WarnerMedia (Warner Bros, HBO, Turner, CNN, etc.) fusionnera avec Discovery pour créer une puissance du multimédia et du streaming. Pour rivaliser avec Netflix et Disney+.

WarnerMedia + Discovery

Comme l’a rapporté Variety mardi, la fusion annoncée dès le printemps 2021 entre WarnerMedia et Discovery pourrait « se conclure » ce vendredi 8 avril. Le CEO de WarnerMedia, Jason Kilar, va quitter l’entreprise.

AT&T recevra 43 milliards de dollars dans le cadre de l’accord.

À l’issue de l’opération, les actionnaires d’AT&T détiendront 71% de la nouvelle entreprise, les actionnaires de Discovery 29% .

Discovery et WarnerMedia pourront alors officialiser la naissance de la nouvelle entité nommée Warner Bros Discovery.

Les parties prenantes ont confirmé vouloir réunir les services de streaming HBO Max et Discovery Plus en une même plateforme.