Automatisation : Appian met à niveau sa plateforme low code

Lors de son événement Appian World, l’éditeur logiciel américain a dévoilé une nouvelle version de sa plateforme d’automatisation low code. Elle est conçue pour faciliter le développement d’apps, l’accès aux données et la coopération via une même interface.

Cette version inclut une nouvelle approche « sans code » pour unifier les données d’entreprise. Elle inclut également des capacités de traitement de documents à base d’intelligence artificielle, de nouvelles fonctionnalités d’aide à la création et de collaboration, ainsi que des capacités DevSecOps renforcées.

Appian met en exergue les améliorations suivantes :

IDP, OCR, DevSecOps

– Intégration simplifiée des données via une modélisation visuelle des relations entre sources de données, ainsi que l’optimisation automatique des ensembles, sans écriture de code, ni programmation de bases de données.

– Traitement intelligent des documents (IDP) avec une fonction native de reconnaissance optique des caratères (OCR) basée sur l’intelligence artificielle (IA).

– Automatisation robotique des processus (RPA) couplée à de nouvelles bibliothèques disponibles dans l’AppMarket d’Appian. Le tout pour contrôler des robots Appian et tiers.

– Co-création d’applications grâce à des capacités renforcées de collaboration entre développeurs.

– Approche DevSecOps et low code à travers le mouvement facilité de logiciels entre environnements de développement, de test et de production.

Pour quels usages ?

« Appian élimine la complexité inhérente à l’utilisation de technologies avancées d’automatisation. Nous pouvons ainsi nous concentrer sur l’expérience de nos membres », a déclaré Matt Richard, DSI du syndicat nord-américain de travailleurs Laborers’ Union (LIUNA). « En seulement quatre jours, nous avons pu créer notre premier processus Appian RPA, intégré à nos processus humains et à l’IA d’Appian. Simplifier la conception de données aura pour nous une énorme incidence ; j’attends donc avec impatience la nouvelle version incluant une approche low code des données », a-t-il ajouté.

La disponibilité générale de cette version de la plateforme est annoncée pour juin 2021.