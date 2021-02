Automatisation : demain, tous télétravailleurs ?

La pandémie a accéléré et amplifié les tendances existantes en matière d’automatisation et de travail à distance, selon un rapport* du McKinsey Global Institute.

Deux tiers des dirigeants interrogés en 2020 prévoient d’augmenter leurs investissements dans l’automatisation et l’intelligence artificielle (IA). Et ce pour mieux se relever de la crise.

Une mise à niveau des compétences s’imposerait. Mais pour qui ?

Le mouvement engagé pousserait 107 millions de travailleurs dans les huit économies concernées*, France incluse, à changer de profession d’ici 2030. Un chiffre en hausse de 12% par rapport aux prévisions pré-pandémiques livrées par le cabinet McKinsey.

Télétravail et productivité

Télétravailler trois à cinq jours par semaine, « sans perte de productivité », serait la norme pour 20% à 25% de la main d’oeuvre dans les économies « avancées ».

Bien que minoritaires, les télétravailleurs seraient ainsi « quatre à cinq fois plus nombreux » qu’avant la crise économique et sanitaire de 2020.

« Dans un environnement de travail informatisé (computer-based), 70% du temps peut être consacré à travailler à distance sans perdre en efficacité », selon les auteurs du rapport.

Ce serait notamment le cas dans les technologies de l’information et d’autres métiers réunis sous l’acronyme STEM (science, technologie, ingénierie et mathématiques).

Dans d’autres domaines, seules 5% à 10% des tâches pourraient être réalisées à distance.

* source : McKinsey Global Institute – « The future of work after Covid‑19 ».

** France, Allemagne, Espagne, Royaume-Uni, États-Unis, Chine, Inde, Japon.