Adoption du SD-WAN : quels sont les principaux avantages pour l’entreprise ?

Avec la crise sanitaire, le monde s’est tourné massivement vers l’espace en ligne, accélérant de fait une transformation numérique (DX) amorcée il y a plusieurs années. Les usages ont été à tous niveaux accélérés : éducation à distance, télétravail, e-commerce, etc.

Dans certains pays, l’augmentation du trafic Internet a enregistré un pic de +60 % après le début de l’épidémie1.

Ce contexte a toutefois laissé apparaître certaines limites. Nous avons pu constater que les architectures réseau traditionnelles ne sont pas conçues pour supporter autant les charges de travail et les complexités de la plupart des initiatives de DX entreprises.

L’organisation des services critiques, dispersés sur plusieurs cloud, a quant à elle perturbée les performances du réseau, notamment dans les entités présentes à l’international. Dans ce contexte, comment avoir l’assurance pour les entreprises de ne pas en pâtir davantage et mener à bien leur transformation numérique ?

La quête de la résilience réseau, qui plus est dans un contexte économique tendu, complique le quotidien des équipes IT. Leurs priorités ne cessent d’évoluer : maîtrise des coûts, amélioration de la performance, optimisation du niveau de sécurité, réduction de la complexité des réseaux… autant d’impondérables au service de la performance de l’entreprise.

L’enjeu est de parvenir à « cocher toutes les cases » sans impacter l’activité.

Une possibilité existe : la mise en place d’une technologie innovante de connectivité Internet professionnelle permettant de construire un réseau virtuel qui s’appuie sur un réseau physique.

Une approche SD-WAN favorise le pilotage réseau depuis un point central, un argument qui ouvre la perspective d’importants gains de temps pour les équipes en charge.

Le choix de l’implémentation d’un réseau virtuel présente d’autres avantages opérationnels et fonctionnels.

> Des capacités de sécurité renforcées

D’après une récente étude de Ponemon, 82 % des équipes RSSI et des cadres dirigeants ont déjà été confrontées à au moins une violation de données lors de la mise en œuvre de nouvelles technologies et de l’extension de leur supply chain2.

Face à un tel constat, la sécurité s’impose comme une part intégrante des solutions SD-WAN. Et, heureusement, plus uniquement sous la forme de fonctionnalités de pare-feu et de VPN de base.

Les solutions les plus avancées offrent un large éventail de fonctions de sécurité intégrées, telles que des solutions NGFW, IPS, de cryptage, d’antivirus et de sandboxing, etc. Un véritable arsenal pour aider les entreprises à prévenir les pertes de données, les temps d’arrêt et les soutenir dans le respect des réglementations inhérentes à la sécurité en vigueur dans leur pays.

> La réduction de la complexité

Il y a plusieurs manières de mener une transformation numérique. Toutefois, s’il est un point sur lequel une équipe IT est vigilante c’est bien la complexité du système. Pourquoi mettre en place une stratégie de DX qui ajouterait des couches complexes à un réseau ? Pour impacter les performances réseau et devoir dépêcher des équipes, déjà surchargées, sur les sites distants pour gérer l’environnement informatique local ? Ca n’est pas la meilleure idée …

C’est là que le SD-WAN révolutionne la gestion des réseaux. La technologie permet aux équipes d’en simplifier la gestion et de gérer les différents réseaux filaires, sans fil et/ou SD-WAN plus facilement depuis une seule console et ce à distance.

> L’amélioration des performances

Un autre atout du SD-WAN est d’améliorer les performances des applications, jusqu’à des milliers simultanément, en acheminant dynamiquement le trafic pour garantir des expériences de qualité notamment pour les applications critiques, comme la voix et la vidéo.

En somme, une connexion fiable et performante pour faciliter l’utilisation de ces applications et réduire les problèmes de perte de paquets et de latence, augmenter la productivité et in fine la performance de l’entreprise.

> La maîtrise des coûts

Approche de réseaux professionnels, multi-opérateurs, le SD-WAN offre à l’entreprise le choix de souscrire à la meilleure offre Internet selon sa localisation. Elle est ainsi tout à fait libre de changer d’opérateur à sa convenance et ainsi de faire jouer la concurrence pour optimiser ses coûts.

Car les applications basées sur le cloud sont de plus en plus souvent déployées sur des réseaux étendus, avec un impact implicite sur la hausse des coûts d’exploitation. En tirant parti d’un accès local connecté à moindre coût à Internet, le SD-WAN offre un accès direct, financièrement maîtrisé, au cloud, et qui plus est réduit le trafic sur le réseau WAN dorsal.

Les entreprises illustrent leur maturité technologique et la réussite de leur plan de transformation numérique, selon leur capacité à adopter des outils précurseurs. Le SD-WAN ne cesse d’évoluer depuis une décennie et il n’a pas fini de démontrer ses capacités – d’autant plus avec l’intégration de fonctionnalités d’IA et de ML (machine learning), d’analytics, etc.

A l’approche du tout numérique, les entreprises ne peuvent prendre le risque de sous-estimer l’impact de leurs décisions en matière d’efficacité des réseaux. N’est-ce pas eux qui en partie soutiennent la résilience de l’économie mondiale ?

1 Source : OCDE, 2020a

2 Source : Digital Transformation and Cyber Risk