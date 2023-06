Arrêtons de procrastiner la mise à jour des systèmes d’information !

L’infrastructure d’une entreprise évolue en permanence, d’une architecture centralisée à une architecture distribuée, de l’architecture centralisée aux infrastructures cloud, et du cloud à Kubernetes. Et c’est également le cas du secteur de la sauvegarde qui au cours des deux dernières décennies, a connu des changements majeurs. Pour autant, faire évoluer sa technologie n’est pas qu’un

L’infrastructure d’une entreprise évolue en permanence, d’une architecture centralisée à une architecture distribuée, de l’architecture centralisée aux infrastructures cloud, et du cloud à Kubernetes. Et c’est également le cas du secteur de la sauvegarde qui au cours des deux dernières décennies, a connu des changements majeurs.

Pour autant, faire évoluer sa technologie n’est pas qu’un simple investissement financier, c’est une perspective intimidante, redoutée des clients et témoignant d’une forme de « douleur face au changement ». Un effort est toujours nécessaire pour passer d’un ensemble de systèmes à un autre.

Bien souvent les chefs d’entreprise et les responsables de service informatiques pensent que garder leurs anciennes solutions, qui fonctionnent plutôt bien, est une bonne solution. Ils sont persuadés de gagner un temps précieux et économiser de l’argent, deux ingrédients nécessaires à la mise en place de nouvelles technologies. Cependant, l’inertie et l’absence de changement pourraient finalement représenter un plus grand risque.

La mise à jour des technologies et les défis à relever

L’innovation est l’avenir. Si le changement ne doit pas être pris à la légère et est souvent une source d’angoisse, même pour les dirigeants les plus expérimentés, il permet aussi aux entreprises de se développer, de s’améliorer et d’évoluer afin de rester pertinentes et compétitives sur le marché.

Bien souvent, mettre en place de nouvelles technologies est un moyen pour les entreprises d’être plus compétitives. Si l’on prend un exemple récent, la pandémie a accéléré le déploiement de certaines technologies permettant le travail à distance.

Autre défi, la continuité de service est devenue essentielle pour les entreprises. Bien souvent, les entreprises sont dans l’obligation d’investir dans des solutions pour maintenir leur activité au lieu de préparer l’avenir. En outre, les professionnels de l’informatique constatent aujourd’hui que leurs systèmes sont disparates, puisqu’ils hésitent souvent à se débarrasser de leurs anciennes technologies et bien souvent rafistolent les systèmes dans la mesure du possible pour en prolonger l’utilisation.

Enfin, les entreprises doivent faire face à un flux incessant de cybermenaces nouvelles et en constante évolution, susceptibles de provoquer une paralysie opérationnelle à court terme, voire pire. Le 8e baromètre du Cesin le montre : les entreprises ont conscience du risque et de l’importance d’investir dans des stratégies de cybersécurité pour se protéger des violations de données qui pourraient impacter leurs systèmes et leurs données et mettent donc en place une stratégie de récupération.

Briser les mythes autour du changement pour avoir une vision positive

Si l’immobilisme technologique présente un risque, la mise en place d’une politique de « remplacement » reste difficile. Il ne suffit pas de déployer les mêmes processus sur une technologie différente pour réaliser des économies et améliorer l’expérience de l’utilisateur final. Pour rivaliser avec les concurrents et les surpasser, les technologies doivent être innovantes et éprouvées afin de transformer durablement les capacités de l’entreprise.

En cherchant à éviter de se mettre à niveau sur le plan technologique, d’autres défis peuvent se présenter aux chefs d’entreprise :

> Un frein à l’agilité organisationnelle

Éviter les démarches liées à la mise en place d’une transition technologique peut en fait être le seul avantage de différer ou de retarder une mise à niveau. Pour rester dans la course, il est nécessaire de disposer d’une technologie axée sur les données, capable de se développer et d’évoluer avec l’entreprise. Autrement, l’agilité de l’entreprise sera limitée.

> Une perte d’avantage concurrentiel

Le déploiement d’une nouvelle technologie implique généralement un certain investissement, une formation et un temps d’arrêt. Cependant, dans un état de pure inertie, les entreprises risquent de perdre leur avantage concurrentiel ainsi que leur efficacité opérationnelle et leur rentabilité.

La mise en œuvre des technologies innovantes appropriées peut permettre aux entreprises d’évoluer et de fournir des services plus pertinents et plus avantageux à leurs clients – y compris l’IA, la VR et les technologies SaaS, pour ne citer que quelques-unes des plus importantes technologies du secteur sur le marché.

Comment réussir sa mise à niveau ?

Maintenir une infrastructure à jour fait tout simplement partie du parcours d’une entreprise. Si l’on regarde le rythme d’évolution des technologies actuelles, l’ajout ou le changement de fournisseurs au sein du portefeuille de solutions fait partie de la stratégie de développement. Il est essentiel de s’assurer que les technologies en place sont innovantes et qu’elles répondent clairement aux besoins actuels et futurs de l’entreprise.

Le temps est un élément important dans la mise en œuvre des changements, mais si les chefs d’entreprise décident de se contenter d’une restructuration de leurs applications et de leurs données, sans améliorer complètement leurs systèmes, les bénéfices seront limités. In fine, les changements effectués d’un seul coup entraînent une période de perturbation plus courte et plus facile à gérer, tout en permettant d’obtenir un résultat positif à court-terme.

Trouver le bon fournisseur est également essentiel pour la réussite de la mise à jour. Ce dernier doit comprendre les objectifs et la culture de l’entreprise afin de travailler avec elle et de savoir où l’entreprise souhaite aller. On l’oublie parfois mais la technologie est un outil, un moyen, pas une finalité. Les fournisseurs doivent aider leurs clients à atteindre leurs objectifs grâce à la technologie.

Pour bien choisir un fournisseur, il faut prendre en compte son expérience et ce qu’il est capable de faire. Chaque plan de transition doit être adapté à chaque entreprise et à son secteur d’activité. Chaque étape de la conception, du contrôle, de la mise en œuvre et de l’assistance après la mise en œuvre doit permettre d’avoir confiance dans le résultat.

Une transition technologique en douceur grâce à la consolidation et à la confiance

En rassemblant le nombre de technologies utilisées et en les regroupant au sein d’une plateforme sécurisée, réglementée et contrôlée, la conduite du changement se simplifie. Cela facilite l’intégration de nouveaux outils technologiques, de sécurité ou d’automatisation.

Un changement véritable de technologies aura toujours un impact sur l’entreprise, c’est pourquoi il est essentiel de se concentrer sur le résultat souhaité. Un fournisseur qui a une vision, un savoir-faire technologique tactique et des objectifs clairs et mesurables permettra à l’entreprise d’atteindre sa vitesse de croisière.