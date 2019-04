Du bonheur de prendre de l’âge

Comme nous, les entreprises naissent, grandissent, et multiplient les expériences… passant ainsi les mêmes étapes fondatrices de leur identité et de leur succès.

L’euphorie des premiers pas

Ça y est ! Le projet est lancé et va bientôt voir le jour. Le « cycle de vie » démarre.

Pendant la période de gestation puis au cours des premiers mois de la vie, l’entreprise, telle un nouveau-né, est totalement dépendante et vulnérable. Elle se nourrit d’abord et avant tout d’investissements financiers, matériels et humains considérables afin de lui donner la capacité de grandir.

Les nuits sont courtes… comme elles peuvent l’être durant les premières années de vie d’un bébé qui découvre son environnement, se l’approprie, et absorbe comme une éponge toutes les informations à sa disposition pour développer ses propres compétences sociales, intellectuelles et psychomotrices.

Les premiers mots, l’acquisition de la marche seront vécues par les parents comme les premiers succès commerciaux par le CEO : avec euphorie ! Tout n’est pas parfait bien sûr… on n’apprend pas à marcher sans faire l’expérience de quelques chutes.

L’adolescence pétulante

L’entreprise est en activité depuis quelques années maintenant, réalise un chiffre d’affaires et développe sa base de clients. Elle cherche à devenir profitable, à étendre sa part de marché. La vision originelle se concrétise un peu plus et l’engagement des collaborateurs se renforce. Les effectifs croissent, certains départs et de nombreuses arrivées ont lieu. Et parfois, on investit de nouveaux bureaux.

Une phase d’expansion et d’affirmation telle que l’enfant vit bien souvent quand il entre dans l’adolescence. Il se forge une personnalité bien à lui, une culture et un rapport au monde, se préparant à l’âge adulte et affirmant chaque jour un peu plus son désir d’autonomie.

L’adaptabilité est alors le maitre mot.

Pour l’entreprise, il faut peaufiner les produits ou services en fonction des retours des premiers clients et de l’anticipation des tendances du marché. Tout comme l’adolescent qui se cherche, les changements s’accompagneront de confusion, voire d’incompréhension au sein des organisations, à tous les niveaux. C’est néanmoins un passage obligé pour avancer. On apprend toujours de ses erreurs et de ses errements…

Le dynamisme pérenne de la trentaine

Ces leçons participent du processus de maturité qui nous amène à la fin des études, aux premières années de vie professionnelle. Pour le business, il s’agit de la phase la plus longue : pour en arriver là, l’entreprise a déjà fait ses preuves, son chiffre d’affaires est solide et son endettement mesuré. Elle est rentable, et statistiquement, cette période peut durer entre dix et cinquante ans.

C’est aussi l’âge de la réalisation pour nombre d’adultes qui se traduit par la consolidation de ses objectifs professionnels et en parallèle, la mise en place d’une vie sociale et/ou amoureuse plus durable, avec parfois un projet familial, des enfants, un investissement immobilier.

Le plus grand défi à ce stade est de gérer dynamiquement les priorités, d’anticiper de nouvelles problématiques, de cultiver sa curiosité et sa culture (personnelle et celle de l’entreprise).

Un cycle de vie accéléré (ou prolongé) par la technologie

Le parallèle entre trajectoire d’entreprise et parcours humain peut-il se justifier à l’heure où la technologie ne cesse d’infléchir les deux ? Le digital, et notamment le cloud, ont agi comme de formidables accélérateurs au cours de ces 10 dernières années. Parmi les entreprises les plus valorisées dans le monde, certaines ont une petite trentaine. D’autres sont encore plus jeunes. Et leur essor, comme à nombre de licornes et start-ups aux trajectoires exponentielles, doit tout à l’avènement du numérique.

Pendant ce temps, on nous annonce que ces mêmes progrès technologiques participent au prolongement de la durée de vie… et à l’émergence de générations Y, Z et maintenant alpha dont les rapports au monde dépendent avant tout du numérique.

Boostés ou transformés par la technologie, entreprises et parcours de vie tendent à s’intriquer de plus en plus.

C’est donc un moment idéal pour profiter de la maturité de ses 30 ans.

C’est passionnant de mobiliser son expérience et ses capacités d’innovation pour contribuer à la vie de 400 000 organisations dans le monde.

C’est une chance d’être une entreprise, qui depuis l’origine croit en une technologie libératrice et aspire à donner aux personnes les moyens de travailler n’importe où et n’importe quand.