Les 6 atouts des éditeurs SaaS qui se démarquent

Depuis la crise sanitaire du Covid-19, les entreprises dépensent de plus en plus pour les technologies cloud, et deviennent également de plus en plus dépendantes de celles-ci. Selon Gartner, d’ici 2025, plus de la moitié des dépenses informatiques des organisations seront liées au cloud.

Le logiciel en tant que service (SaaS) est le segment du marché IT à la croissance la plus rapide depuis 2019. Selon Gartner, les dépenses en logiciels SaaS vont augmenter de 11,8% en 2023, après une croissance de 9,8% en 2022. Les éditeurs de logiciel considèrent d’ailleurs le renforcement du modèle SaaS comme le levier principal du développement de leur activité.

S’il est facile de se laisser séduire par les « success stories » de certaines entreprises comme Slack, MailChimp, Shopify ou Salesforce, il est tout aussi important de se rappeler que chaque cas est unique. Il est ainsi préférable de se concentrer sur les facteurs sous-jacents et sur les principes transposables qui ont contribué aux succès de ces entreprises plutôt que de se laisser séduire par le storytelling de leurs ascensions fulgurantes.

A l’évidence, pour être un éditeur de logiciel performant, il est essentiel de disposer non seulement d’une équipe de développeurs talentueux, mais également de processus, de pratiques et d’une culture qui permettent de créer une bonne alchimie entre ces derniers et les autres professionnels de l’entreprise. Il est également important de continuer à innover et à rester à jour dans un environnement en constante évolution.

Toutefois, ces critères, bien que nécessaires, ne semblent pas suffisants. Le concept de performance est en effet nébuleux et il est difficile de le dissocier en un ensemble de critères exhaustifs.

Nous observons néanmoins, chez les éditeurs de logiciel qui se démarquent, les 6 constantes suivantes :

1. Le bon produit, le bon positionnement et les bons services

Les produits SaaS sont souvent proposés en mode libre-service. Il est donc essentiel qu’ils soient simples, ergonomiques et très intuitifs. Les supports de vente et de marketing doivent mettre en avant la valeur ajoutée, le retour sur investissement et les modalités d’utilisation, plutôt que les caractéristiques techniques. Qui plus est, la qualité du support utilisateur est primordiale pour maintenir un niveau de satisfaction élevé.

2. Attirer et fidéliser les meilleurs talents

Le recrutement et la fidélisation des talents, et en particulier des compétences rares comme les développeurs, sont l’un des principaux défis auxquels font face les éditeurs. Cela est d’ailleurs accentué par la croissance que connaît ce marché depuis plusieurs années, tel qu’en témoignent les rapports du Syntec.

Les éditeurs doivent donc mettre en place des programmes de développement des compétences, tout en veillant à proposer une expérience collaborateur attractive, et à instaurer une culture de l’innovation.

3. Délivrer des services à haute valeur ajoutée rapidement et à moindre coût

Les éditeurs de logiciel qui se démarquent connaissent les habitudes d’achat de leurs clients, leurs budgets et les modalités financières préférentielles, et allouent leurs ressources en conséquence. En outre, les principaux fournisseurs de SaaS s’en tiennent aux normes du secteur pour fixer les prix, ce qui est toujours un exercice d’équilibre.

Ces principes, associés à un service clients de grande qualité, contribuent à minimiser le coût d’acquisition d’un client tout en développant les revenus récurrents de la base existante.

4. Savoir pivoter pour tirer profit des accélérateurs technologiques

L’ère numérique est caractérisée par un rythme de changement accéléré. Les éditeurs de logiciel y sont les plus exposés par essence et ils doivent savoir s’adapter rapidement et tirer parti des nouvelles technologies pour développer de nouveaux produits et services.

5. Être ouvert sur l’écosystème : aucune entreprise ne peut réussir seule.

Il est indispensable de développer un réseau de clients et de partenaires étendu qui peut offrir de nouvelles opportunités de croissance. Les produits à succès sont dotés d’API ouvertes et flexibles qui permettent une intégration facile avec des logiciels tiers, ce qui augmente leur valeur et peut également générer des sources de revenus supplémentaires.

6. Faire de la transformation une constante

Pour rester compétitifs, les éditeurs doivent être en mesure de faire évoluer constamment leur produit pour répondre aux besoins changeants de leurs utilisateurs. En recueillant et en analysant les interactions et les comportements de leurs utilisateurs, ils peuvent identifier les opportunités d’évolution et ainsi savoir comment améliorer leur produit pour le rendre plus performant et plus attrayant. Il ne s’agit pas là d’un « nice to have » mais d’une obligation pour maintenir son avantage concurrentiel et poursuivre sa croissance.

Pour conclure, les éditeurs de logiciels SaaS qui se distinguent partagent certaines constantes, proposent des services à haute valeur ajoutée et tirent profit des accélérateurs technologiques pour s’adapter rapidement aux changements de leurs environnements.

Collaborant souvent avec des entreprises de services numériques (ESN) sur des sujets comme le cloud, la cybersécurité ou la data, ces éditeurs peuvent bénéficier de leurs expertises technique et fonctionnelle pour accroitre leur compétitivité.