L’Internet des objets au service de l’entreprise intelligente

’Internet des objets (IoT) est devenu un véritable facteur de développement pour de nombreux secteurs d’activité. Selon Gartner, d’ici à 2020 il y aura plus de 20 milliards de terminaux connectés à IoT dont 8 milliards de terminaux utilisés dans le domaine de l’entreprise.

Même des domaines comme l’agriculture, à priori éloignés de cette tendance, sont concernés. Dans l’industrie laitière par exemple, l’IoT permet de recueillir des informations essentielles pour améliorer l’activité grâce à des capteurs implantés dans le cou des vaches. Ainsi, il est possible de suivre et de localiser en temps réel chaque animal. Cela permet de simplifier l’acheminement des bêtes jusqu’à la salle de traite, de les examiner ou de les soigner plus efficacement.

L’Internet des objets propose de nombreuses applications dont voici un tour d’horizon. A chaque fois l’approche est innovante pour une valeur ajoutée optimisée.

Le recours à l’IoT pour améliorer la gestion logistique

Selon IDC, 37 % des organisations ont déjà déployé des projets IoT, réalisant ainsi une avancée capitale vers la digitalisation de leurs activités. Face au caractère irréversible du progrès technologique, une telle évolution est fondamentale si elles souhaitent éviter de prendre du retard sur la concurrence.

De nombreuses entreprises du secteur de la logistique ont compris cette tendance. Elles sont conscientes que la capacité des camions n’est pas pleinement exploitée, ce qui réduit le retour sur investissement. Grâce à l’installation de caméras 3D et le recours à des logiciels d’analyse, ces sociétés peuvent collecter et analysés les données générées lors des chargements : densité, méthode, vitesse d’exécution, ou taux de remplissage. Si le système identifie un dysfonctionnement dans le processus de chargement, il est capable d’informer le responsable qui, à partir des informations recueillies, peut intervenir en direct ou compléter la formation des opérateurs dans un objectif d’amélioration continue.

Une visibilité en temps réel pour limiter les ruptures de stock

Chaque année, les commerces enregistrent un manque à gagner de 4 % causé par la rupture de stock de certains produits particulièrement demandés. Ce phénomène touche surtout les magasins de vêtements où des articles sont souvent oubliés dans les vestiaires ou rangés au mauvais endroit. Des produits équipés d’étiquettes RFID (identification par radiofréquence) pourraient être localisés par les employés partout et à tout moment. Il serait également possible de connaître l’état des stocks en temps réel et d’améliorer la disponibilité des produits sur la surface de vente.

De plus, en étiquetant les pièces, on contribue à prévenir les vols puisque les produits étiquetés peuvent déclencher l’alarme lorsqu’ils passent la sortie sans avoir été désactivés. Cette méthode de prévention est particulièrement utile dans le secteur du luxe. En tirant partie de cette technologie, les commerçants pourraient réduire de façon significative les pertes de marchandises et de revenus liés à ces négligences.

Un suivi des patients renforcé grâce aux bracelets connectés

Dans le secteur de la santé, la complexité du réseau d’intervenants (médecins, infirmiers, hôpitaux et assurances) rend compliqué la consolidation, le partage et l’analyse des données médicales. L’IoT peut permettre d’améliorer la collecte et le traitement des informations dans le but d’améliorer l’offre de soin proposée aux patients.

L’Hôpital universitaire de Leyde (LUMC) aux Pays-Bas a utilisé une solution de suivi temporel basé sur l’IoT dédié à ses patients victimes d’un infarctus du myocarde sévère. Les bracelets connectés des patients envoient la fréquence cardiaque aux médecins qui peuvent grâce à cet outil assurer un suivi régulier. L’analyse de ces données permet au personnel médical de mesurer précisément les effets du traitement sur le patient et de moduler les procédures de soin en fonction de leur état de santé.

Ces témoignages n’illustrent qu’une poignée des opportunités offertes par l’IoT aux entreprises. Les données recueillies et analysées leur permettent de comprendre plus clairement comment améliorer leur planification stratégique et de tirer le meilleur parti de leurs opportunités commerciales.

En un mot, les solutions IoT constituent de véritables vecteurs de croissance pour les entreprises. Elles leur laissent l’occasion d’envisager un avenir à la fois prometteur, intelligent et connecté, bien sûr.

(crédit photo © shutterstock.com)