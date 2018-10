Blockchain : le BaaS d’Alibaba Cloud disponible en Europe

Alibaba Cloud a confirmé la disponibilité dans la région EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique), en Asie du Sud-Est et aux États-Unis de son offre de blockchain-as-a-service (BaaS).

L’objectif est de permettre à un plus grand nombre de clients de créer leurs propres services et applications blockchain, la technologie décentralisée de gestion des transactions. Et ce en s’appuyant sur le cloud de la filiale du groupe chinois Alibaba.

« Nos clients en Chine profitent déjà des avantages de notre plateforme BaaS », a déclaré Yi Li, ‘staff engineer’ et responsable du service Alibaba Cloud Blockchain. « Nous sommes ravis d’étendre ce service à d’autres entreprises dans le monde », a ajouté le manager.

Support de Hyperledger Fabric et Ant Blockchain

Pour ce faire, le BaaS d’Alibaba Cloud supporte Hyperledger Fabric, framework open source de développement blockchain hébergé par la Fondation Linux. Il supporte également Ant Blockchain, la plateforme propriétaire d’Ant Financial, une autre filiale d’Alibaba Group.

Le BaaS d’Alibaba Cloud s’appuie également sur la technologie de sécurité Intel SGX.

Mais Alibaba n’est pas l’unique groupe chinois majeur à proposer un BaaS. En août dernier, JD.com a lancé son offre JD Blockchain Open Platform. Tencent et Baidu sont également actifs dans ce domaine.

