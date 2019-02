Câble sous-marin : Google sélectionne Equinix

Google a choisi Equinix pour héberger une station d’atterrissement prenant en charge le système de câble sous-marin Curie entre les États-Unis et le Chili.

Equinix monte en puissance. En France, le fournisseur de datacenters et de services d’hébergement d’infrastructures a inauguré un centre hyperscale (PA8) à Pantin.

Aux États-Unis, Google l’a sélectionné pour la fourniture et l’hébergement d’une station d’atterrissement d’un câble sous-marin (CLS – Cable Landing Station) dans la région de Los Angeles.

Câble sous-marin Curie

Le câble sera directement relié au centre IBX* LA4 à El Segundo (Californie) d’Equinix.

L’infrastructure prend en charge Curie, le système de câble sous-marin établissant une liaison entre les États-Unis et le Chili. Une première depuis vingt ans, selon les promoteurs du projet.

« Avec la hausse considérable du trafic de données mondial, de plus en plus de multinationales ont besoin de réseaux offrant une haute capacité et une latence faible », a déclaré Jim Poole, vice-président de Equinix en charge du développement d’affaires.

Justement, « les utilisateurs d’un câble sous-marin relié à l’un des points de terminaison des datacenters mondiaux d’Equinix bénéficient d’un accès instantané et à faible latence à une variété d’écosystèmes dynamiques », a-t-il ajouté.

Le nouveau câble devait être opérationnel d’ici la fin d’année 2019.

*International Business Exchange