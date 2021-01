Cegid se renforce dans les flux financiers avec Cedricom

Cegid va acquérir Cedricom, un spécialiste des solutions sécurisées de gestion et d’échanges de flux entre les entreprises et leurs banques.

L’éditeur logiciel lyonnais Cegid a annoncé son intention d’acquérir Cedricom, éditeur de solutions de gestion de flux financiers basé à Betton (Ile-et-Villaine). Créée en 1991, la société revendique près de 2000 clients, des grands comptes et des entreprises de taille intermédiaire. Elle vise un chiffre d’affaires 2020 de 5,5 millions d’euros.

L’entreprise bretonne a développé une suite logicielle conçue pour faciliter et sécuriser les échanges entre les entreprises et leurs banques en France et en Europe.

Aux établissements bancaires, la société propose une solution de gestion des flux de paiement et une offre d’hébergement. À l’attention des entreprises, Cedricom fournit une application sécurisée de transferts bancaires en mode SaaS (Sycomore), ainsi qu’un outil de dématérialisation de chèques. Parallèlement à ces offres, Cedricom a développé un outil de collecte des relevés bancaires à destination des experts-comptables en France.

Ces solutions vont enrichir le portefeuille de Cegid (ERP, gestion financière et de la paie).

Franchir les 500 M€ de CA

La signature définitive d’acquisition est prévue « dans les prochaines semaines ».

Chez Cedricom, les membres de la direction, dont le président Christian Crickx, et les 45 autres salariés de l’entreprise sont appelés à rejoindre Cegid.

Avec cette acquisition, dans la foulée du rachat de Koalaboox (facturation en mode cloud), Cegid poursuit sa politique de rachats ciblés. Le groupe a confirmé, par ailleurs, sa volonté d’être « un acteur majeur des solutions de gestion des flux financiers en France et en Europe ». La société dirigée par Pascal Houillon emploie 3000 collaborateurs et vend ses solutions dans 75 pays. Elle a réalisé un chiffre d’affaires de 480 millions d’euros en 2019.